El PSOE solicita un informe sobre la obligatoriedad del PP de asistir a la comisión de las gastronetas

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista ha solicitado a la Secretaría municipal un informe para determinar si los concejales del PP, que abandonaron la comisión de investigación de las gastronetas, tienen obligación de acudir a las sesiones. Hay que recordar que abandonaron en la tercera sesión y en las dos convocadas el pasado miércoles no asistieron ni como miembros de la corporación ni como comparecientes.

Esperarán a conocer el resultado del informe antes de acudir al juzgado, a pesar de que la sentencia se demore más allá de esta comisión. «Sentará un precedente democrático para el futuro», opina Josué Temiño, viceportavoz del PSOE, que está convencido como el resto de sus compañeros de grupo, que el acta de concejal obliga a cumplir con una serie de obligaciones como asistir a las reuniones de los órganos colegiados.

Mientras llega ese documento, desde el PSOE califican la actitud del PP de «soberbia, falta de respeto, de transparencia y de colaboración» y aseguran que llegarán hasta el final en la investigación de la feria de gastronetas y del papel de los trabajadores eventuales contratados por los populares para el Gabinete de Alcaldía.

Tanto Temiño como el edil Julio César Arnaiz expusieron que las sesiones celebradas hasta hora están dejando al descubierto una cadena de irregularidades en la organización de eventos de fiestas tanto en el 2024 como en el 2025, ya que parece habitual que se trabajara sin expediente y con procedimientos «no ajustados a derecho».

Los socialistas dan por demostrado que en 2024, en la feria de gastronetas de la Isla, no se pagaron las tasas de ocupación de vía pública. Y en el 2025 se «revocó» desde Alcaldía la adjudicación de la feria, cuando esta competencia, en todo caso, sería de la Junta de Gobierno. Además, en el Andén 56, si no hubo food-truck, «hubo jaimas y barras» que no queda claro cómo se pusieron, «ni hay expediente que pueda explicar como se reguló y no hay tasa pagada». Como añade Arnaiz, «el expediente de 2025 está plagado de irregularidades, con unas bases de una feria tramitadas a medida y con una anulación de urgencia, que lleva al cese de un trabajador».

En las conclusiones que desde el PSOE se sacan de las 5 sesiones que ha habido, aseguran que ni en 2024 ni en 2025 hubo convenios publicitarios con las empresas locales Mahou-San Miguel, Pepsico ni Campofrío, por tanto, el Ayuntamiento dejó de ingresar un total de 100.000 euros (a razón de 50.000 por año) para financiar las fiestas a cambio de la publicidad por aparecer en los programas de actos. Desde el 2022, con el PSOE en el Ayuntamiento venían existiendo estos acuerdos comerciales, que todo indica que no se renovaron, pero se siguió actuando de igual manera. Además, aseguran que no existe constancia de si San Miguel pagó por la ocupación de vía pública en las barras instaladas junto a los conciertos de la plaza de Santa Teresa y en el Andén 56.

A este respecto, desde el PP, en la rueda de prensa del equipo de Gobierno los concejales Juan Manuel Manso y Andrea Ballesteros acusaron a los socialistas de pedir interesadamente los convenios de los últimos dos años e hicieron ver que en los anteriores, con el PSOE, tampoco se pagó la ocupación de la vía pública. Como respuesta, los socialistas aseguraron que el año 22 no es objeto de investigación, pero que si el PP tiene que rebatir algo, puede hacerlo en la comisión de investigación.