El PSOE exige informes técnicos sobre El Parral tras la «consulta 'fake'» de Ayala para la Jira del Curpillos

«Consulta 'fake'» o, más bien, un «verdadero desastre». La votación popular promovida por la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, sobre la futura ubicación de la Jira del Curpillos no cuenta, ni de lejos, con el beneplácito del PSOE. Por varios motivos, independientemente del resultado favorable al parque de El Parral en detrimento del paseo de La Quinta.

El principal fallo, tal y como ponía este jueves de manifiesto el portavoz del grupo municipal socialista, Josué Temiño, es que no se fijaron mecanismos para que «pudiera haber un voto único». Por lo tanto, cualquiera tenía la opción de pulsar la misma casilla el número de veces que quisiese. Además, le parecía más idóneo dejar pasar un tiempo prudencial tras la reapertura de El Parral para que «los burgaleses vean cómo ha quedado el parque».

Más allá de incidir en que la consulta se llevó a cabo de manera «precipitada» porque «hay tiempo más que suficiente hasta junio de 2026», Temiño lamentó que «Ayala, como siempre, se mueve en la ambigüedad». La Quinta, en principio, parecía partir con ventaja. Pero se contabilizaron 5.000 votos de diferencia respecto al emplazamiento tradicional, de ahí que los socialistas urjan ahora a la regidora que «sea valiente y diga qué es lo que quiere hacer de verdad».

Ante esta tesitura, el PSOE demanda informes técnicos de Medio Ambiente, Policía Local y Bomberos en materia de seguridad y emergencias. Del mismo modo, Temiño también urge al equipo de Gobierno una copia del dosier, remitido por Patrimonio Nacional al Ayuntamiento, sobre las labores de mantenimiento y protección que se deben acometer dentro de El Parral.

«Antes de tomar decisiones, por responsabilidad tenemos que escuchar a los técnicos», subrayaba el portavoz socialista tras advertir que Ayala pretendía generar «falsas ilusiones» mediante una «consulta orquestada» que, en realidad, forma parte de sus habituales «shows vendehúmos».

Partiendo de la base de que «hay que respetar el resultado», lo cierto es que el PSOE aún no tiene clara su postura sobre la ubicación más idónea para celebrar la Jira del Curpillos. No en vano, Temiño recordó que el convenio suscrito con Patrimonio Nacional, con casi 2 millones de euros invertidos para la rehabilitación del parque, exige su cuidado y mantenimiento para preservar el mobiliario, la flora y la fauna.

Diálogo Social

Aunque «necesario», el líder municipal de los socialistas burgaleses considera que la recuperación del Diálogo Social entre el Ayuntamiento, los sindicatos y la patronal «llega tarde». Y sin motivo, a su juicio, habida cuenta de que el Partido Popular rompió su coalición de Gobierno con Vox hace ya un año.

No le vale a Temiño la excusa del veto impuesto en su día por Vox. De hecho, no le cabe duda de que el acuerdo ha salido adelante para maquillar la «falta de gestión y de diálogo» del Ejecutivo de Ayala. En cualquier caso, celebra que se haya aumentado «considerablemente» el presupuesto hasta alcanzar los 45 millones de euros.

De cara a estos dos años de vigencia, el PSOE coincide con UGT y Comisiones Obreras al señalar que el Diálogo Social «no puede quedar en papel mojado». Para ello, lo más inmediato sería «poner en marcha mesas como la de Movilidad», que no se convoca desde el anterior mandato. Así las cosas, mucho se teme que «costará sacar los objetivos» fijados adelante.