FAE busca en Perú los técnicos que faltan en Burgos

Localizar profesionales cualificados con vocación de continuidad en su país de origen para que se incorpore en plantillas con huecos en puestos de trabajo difíciles de cubrir. Es el objetivo del acuerdo suscrito entre la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) de Burgos y la entidad Talento Grupo Internacional. "El objetivo es cubrir perfiles críticos y asegurar la competitividad de nuestras empresas en sectores estratégicos afectados por la escasez de mano de obra especializada y la creciente competencia internacional por captar profesionales técnicos", explicó el presidente de FAE, Ignacio San Millán.

De ahí que la patronal burgalesa haya suscrito un convenio con la entidad Talento Grupo Internacional que "permitirá agilizar la llegada de trabajadores formados y con experiencia demostrada, reforzando así la capacidad operativa y competitiva del tejido productivo burgalés". Es decir, quieren captar profesionales formados en origen para desempeñar su labor en sectores con un fuerte déficit de personal técnico.

En Burgos la falta de trabajadores es conocida en logística, especialmente en conductores de camión y autobuses, pero también en otros sectores como en el taller mecánicos, chapistas, en el metal soldadores, caldereros, tuberos pintores industriales, pero también en construcción están faltos de encofradores, ferrallistas y albañiles.

El CEO de Talento Grupo Internacional, Diego Carbajosa, apuntó que los primeros trabajadores empezarán a llegar en abril o mayo del año que viene, dado que en Burgos el trámite de permiso laboral se obtiene en tres o cuatro meses. La compañía radicada en Lima (Perú) pero con intervención en Sudamérica, se encarga de "la validación técnica y profesional de los trabajadores inscritos en una bolsa de empleo, una formación previa para su adaptación sociocultural, la gestión de los trámites migratorios y administrativos en Perú y en España, y apoyo legal, psicológico y logístico a los profesionales seleccionados para que se integren en el entorno laboral español", remarcó Carbajosa.

Perú es un país especializado en la formación equivalente a la FP en España. Se plantea que durante el acuerdo entre ambas partes pueda alcanzarse la captación de 300 candidatos. El perfil que se busca es de personas con formación en el perfil a ocupar y estabilidad familiar. El proceso supone "el primer año viene el trabajador o trabajadora sola, luego se puede establecer una renovación de cuatro años con lo que puede hacer una reagrupación familiar de pareja, hijos menores de 18 años y personal a cargo en una resolución que puede llevar dos meses, es decir, que en un año y dos meses podrían estar asentados aquí con su familia", señalan desde Talento Grupo Internacional.

Se busca una "migración estable" y se buscan garantías. Uno de los problemas que encuentran los empresarios cuando abordan una búsqueda de trabajadores en origen es que al poco tiempo de llegar, y después de la inversión en formación y en la tramitación de su proceso migratorio, se van a como peón industrial. "Trabajamos con una carta de compromiso anexa donde se detallan las condiciones del contrato y se pone en valor una cláusula de permanencia, es disuasorio, no tiene aplicación legal en la práctica, pero buscamos eso que el trabajador sea más estable", remarcó Carbajosa.

Además de suscribir este acuerdo, uno de los puntos que San Millán destacó en su programa de candidato a la presidencia de FAE, la patronal y la empresa especializada en migración de trabajadores en origen mantuvieron un encuentro en Subdelegación del Gobierno para presentar la propuesta y solicitar celeridad en la tramitación de expedientes. En el encuentro han participado el secretario general de subdelegación del Gobierno, la máxima responsable del servicio de extranjería y el director del Servicio Público de Empleo (SEPE).

"Les hemos transmitido nuestra preocupación creciente por la escasez de mano de obra, algo que abarca a todos los sectores en este momento, y les hemos requerido que hagan el favor de agilizar las tramitaciones de los expedientes que se presenten", explicó el miembro de la ejecutiva de FAE, Javier Herrán. En el encuentro se acogió con satisfacción el acuerdo de la patronal con la agencia de captación de talento técnico en Sudamérica y solicitaron que "seamos reivindicativos hacia los propios políticos porque están muy escasos de personal, especialmente en el Departamento de Extranjería, y se nos requirió presentar muy bien los expedientes porque la subsanación de deficiencias alarga los procesos". Apuntan desde FAE que serán reivindicativos con la provisión de personal de estos departamentos que deben gestionar una incorporación laboral que consideran urgente y que no pueden cubrir con personal local.