Burgos exprimirá en Intur el tirón del eclipse solar de 2026

El presidente de Sodebur, Carlos Gallo, y la presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, presentaron los detalles de la presencia de Burgos en Intur.SANTI OTERO

El cielo como destino. Burgos ansía exprimir al máximo el tirón del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. De ahí que este fenómeno vaya a ser uno de los grandes protagonistas de la presencia conjunta del Ayuntamiento de Burgos y la Diputación Provincial en Intur 2025, la Feria de Turismo de Interior que se celebra en Valladolid del 13 al 15 de noviembre.

Como es tradición, ambos organismos suman fuerzas para presentar una oferta que, según los representantes de ambas instituciones, destaca por innovadora y combina naturaleza, ciencia, patrimonio y cultura bajo una misma idea: mostrar a Burgos como un destino diverso, unido y lleno de experiencias.

La provincia, como ya ocurrió allá por 1905, será uno de los mejores lugares de observación del fenómeno astronómico que, para la ocasión, inspira la creación de una ruta temática y un folleto divulgativo que recupera la memoria del eclipse de comienzos del siglo XX, cuando Burgos ya atrajo a especialistas y observadores de toda Europa, así como a la familia real española. La iniciativa, elaborada en colaboración con la Asociación Astronómica de Burgos, será uno de los ejes principales de la promoción en la feria y busca atraer a un perfil de visitante en aumento: el del amante del astroturismo.

"El folleto que presentamos, titulado Ruta del Eclipse Solar 1905-2026, recupera un episodio singular de nuestra historia y explica cómo se produjo aquel fenómeno que convirtió a Burgos en uno de los puntos de observación más destacados del país", explicaba la presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, en compañía del máximo responsable de la sociedad provincial, Sodebur, Carlos Gallo.

La publicación, que se presenta como un cuaderno de viaje, con una portada inspirada en el cartel original con el que en 1905 se divulgó la cita, ofrece información detallada sobre los lugares óptimos para contemplar el eclipse, recomendaciones de observación segura y referencias históricas, además de espacios para que los visitantes registren su propia experiencia. "Las imágenes que ilustran el documento proceden del Archivo Municipal", destacó Ballesteros. "Queremos que este material sirva también de herramienta educativa; por eso estamos trabajando con una unidad didáctica para que los niños y niñas de Burgos conozcan mejor qué ocurrió entonces y qué podremos ver en 2026", añadió.

Por su parte, Gallo destacó la implicación de toda la provincia en la promoción del evento astronómico: "La Diputación prepara distintas actividades en torno al eclipse y las daremos a conocer en Intur. Incidiremos en los seis puntos de la provincia donde cualquier visitante, aficionado o amante del astroturismo podrá disfrutar de la observación en directo".

El segundo pilar que sostendrá la presencia burgalesa en Intur será el turismo cinematográfico, una línea que se ha consolidado en los últimos años a través de la Burgos Film Commission. "Presentaremos diferentes proyectos que muestran la fuerza del territorio como escenario de rodajes", señaló Ballesteros, para recalcar que a los espacios asociados a 'El bueno, el feo y el malo', se añade también la ruta de 'La huella del mal'.

Ballesteros explicó que esta combinación de localizaciones demuestra el potencial de Burgos "para atraer producciones nacionales e internacionales y de generar nuevas experiencias turísticas". Así, el espacio compartido por ambas instituciones contará con material audiovisual y presentaciones que mostrarán esta dimensión en auge de la ciudad y de la provincia.

El tercer gran eje se centra en la riqueza culinaria, en coincidencia con el décimo aniversario de la designación de Burgos como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la Unesco. Este reconocimiento, según Ballesteros, "reforzó nuestra proyección en este ámbito a nivel internacional" y servirá para hacer balance del trabajo desarrollado desde 2015. El aniversario tendrá un espacio protagonista dentro del stand de la Junta de Castilla y León en la feria.

Además, diez alumnos de la Escuela de Hostelería del centro educativo María Madre Politecnos, dirigidos por el profesor Eduardo Luengo, elaborarán una propuesta basada en la alubia de Ibeas, producto que servirá para unir la capital y la provincia, reforzando además el relato que, por otra parte, sustenta la candidatura de Burgos 2031, aspiración que, por supuesto, sobrevolará la propuesta completa en Intur.

La presidenta de ProBurgos aprovechó la referencia a la gastronomía para avanzar que la ciudad acogerá entre el 24 y el 26 de noviembre un encuentro de ciudades creativas reconocidas por la Unesco de distintos países europeos, como Italia y Portugal.

La delegación burgalesa en la Feria de Turismo de Interior también aprovechará la cita para estrechar sus lazos con el sector profesional y explorar nuevos mercados internacionales. La agenda del jueves, de hecho, estará copada de reuniones con diferentes turoperadores internacionales para "reforzar la presencia de Burgos y provincia en países como Portugal, Bélgica, Estados Unidos, Canadá o Brasil".

Además, Burgos presentará en el marco de la feria un resumen de la Semana Cidiana, "uno de los eventos principales que desarrolla nuestra ciudad y que además hemos conseguido consolidar", destacó Ballesteros. Formarán parte de la programación del stand un concierto inmersivo dirigido por la Escuela de Música Yoglar, una muestra participativa llamada 'La Patada del Cid' y una pequeña exhibición de los Juegos Cidianos, pensada para atraer a público de todas las edades.