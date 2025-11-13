El Ayuntamiento de Burgos aprueba el pliego para la mejora de las piscinas de San Amaro

Buen ambiente este sábado por la mañana en las piscinas Marta Fernández de San Amaro.©Tomas Alonso

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado este jueves el pliego de condiciones administrativas y técnicas para ejecutar las obras de mejora en el complejo deportivo de San Amaro, una actuación que supondrá una inversión de 200.000 euros, con el IVA incluido.

Según las explicaciones trasladadas en rueda de prensa por la portavoz del Partido Popular, Andrea Ballesteros, el proyecto contempla la instalación de un nuevo liner en el vaso de la piscina familiar exterior, la renovación del borde perimetral, la creación de un nuevo acceso adaptado para mejorar la accesibilidad, así como la reparación del vallado y de otros elementos del recinto.

Una vez aprobados los pliegos, el siguiente paso será la licitación de los trabajos que deberán estar terminados antes de la próxima temporada de verano, según los plazos que baraja el equipo de Gobierno.

Ballesteros destacó que con esta actuación, el área de Deportes continúa la línea de inversión iniciada en este mandato, cuando ya se destinaron alrededor de 300.000 euros a distintas mejoras en estas mismas instalaciones, en este caso dedicadas a las piscinas cubiertas.

Para el equipo de Gobierno es prioritario continuar en esta línea de mejora de las instalaciones deportivas municipales y Ballesteros recordó que la semana pasada se aprobaron los pliegos para sacar a concurso la obra de rehabilitación de la cubierta del polideportivo de Lavaderos.