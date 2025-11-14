La acreditación de competencias, una de las consultas más repetidas en CCOO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La acreditación de competencias es el proceso oficial que reconoce las habilidades adquiridas por experiencia laboral o formación no formal, permitiendo obtener un título oficial que facilita el acceso y la promoción en el mercado laboral. «Las consultas sobre cómo conseguir esta acreditación son unas de las más repetidas en los últimos años» tal y como señala Carmen Álvarez, secretaria de Formación y Política Industrial de CCOO CyL.

«Solo el pasado año se realizaron 1.800 consultas en tres meses sobre esta cuestión», apuntó Álvarez. Precisamente para dar respuesta a esta necesidad que «tienen tanto personas desempleadas como personas con trabajo, pero que no logran promocionar o que desean cambiar de empleo y no pueden por la falta de titulación», CCOO vuelve a lanzar su Programa de Ayuda para Acreditación de Competencias Profesionales.

«Muchas personas no conocen esta posibilidad de acreditar su experiencia profesional con un título homologado, pero cuando lo hacen descubren lo positivo que es y el peso que puede tener tanto en la búsqueda de empleo como en una mejora de condiciones», añadió Cristina García, orientadora de la Fundación para la Formación y Empleo de Castilla y León (Foremcyl).

El programa se encuentra enmarcado dentro de la estrategia integral del Diálogo Social firmado con la Junta de Castilla y León para los próximos cuatro años. El programa va dirigido «a personas ocupadas o desempleados que han adquirido sus conocimientos profesionales a través del desarrollo de una profesión ya sea por cuenta ajena o como autónomos, en el desarrollo de actividades no remuneradas como un voluntariado o en vías no formales de formación», recordó García.

CCOO también recupera su Programa de Apoyo a la Inserción Laboral de las Personas Desempleadas. «El objetivo es no dejar a nadie atrás y que todos contemos con un empleo digno, estable y con derechos», afirmó García.

Para lograrlo, el programa ofrece talleres de empleo y ayuda en la búsqueda, información y asesoramiento, mejora de las competencias profesionales, formación, el desarrollo de certificados de profesionalidad y la inserción laboral, como fin último. «Está especialmente destinado a incorporar a personas desempleadas con muchas dificultades en el mercado laboral como parados de larga duración, personas receptoras de ayudas y subsidios o jóvenes sin formación», añadió.

En este sentido, Álvarez recordó que «si bien ambos servicios se ofrecen de las oficinas del SEPE, en muchas ocasiones los medios para hacerlo no son los suficientes» y es que «al contrario de lo que se pueda pensar, desde su creación en 2003, las oficinas cuentan cada vez con menos personal». Una falta de personal que «no permite dar respuesta al cambio de paradigma en el mercado laboral», añadió y apuntó que «ahora que el desempleo es bajo, los esfuerzos de las oficinas deberían centrarse en procesos más personalizados y de mayor calidad».

Extranjeros

Por otra parte, el sindicato lanza una nueva edición del programa asociado al Centro de Información a personas Trabajadoras Extranjeras. «Se ha prestado durante muchos años y ha funcionado muy bien», apunta Mohamed Chograni, el encargado del CITE de CCOO en Burgos.

«Ofrecemos asistencia técnica en temas de extranjería y de arraigo familiar, especialmente arraigo socioformativo, para conseguir inserción laboral en sectores que tienen mucha demanda de mano de obra cualificada como el campo, la construcción o la hostelería e información sobre posibilidades formativas en España para adultos».

El CITE también ofrece información y acompañamiento para conseguir los «certificados profesionales y la acreditación de competencias así como la homologación de titulación» y «trabaja en la gestión de diversidad cultural en las empresas y la formación de delegados sindicales», además de «luchar contra los bulos lanzados contra la población extranjera».

Los programas tendrá una duración de seis meses y se ofrecerán en las sedes de CCOO en Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro así como donde se necesite porque «son a demanda y personalizados». También se informará sobre ellos en las oficinas del SEPE.

Se trata de programas de carácter gratuito que «buscan a adaptarse a las necesidades de cada persona» por lo que «hay un acompañamiento continuo durante todo el proceso». El objetivo es llegar a unas mil doscientas personas entre todos los programas.