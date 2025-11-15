La creación cultural sin barreras se hace protagonista del proyecto de Burgos 2031

Miembros de todos los grupos políticos del Ayuntamiento han visitado el mercadillo solidario de la jornada 'Cultura y Talento'.TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El talento diverso toma el Fórum Evolución, donde diez entidades de la Plataforma del Tercer Sector convierten la cultura en una herramienta de inclusión y muestran por qué Burgos quiere ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Talleres, un mercadillo, una exposición, así como actuaciones teatrales y musicales, forman parte de la jornada 'Cultura y Talento: el dúo perfecto'.

La presidenta de ProBurgos y de la Gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros, ha inaugurado esta cita acompañada por concejales de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Burgos, Julián Vesga y Estrella Paredes, por parte del PSOE, y Marta Alegría, de Vox.

El objetivo de esta jornada, como indica Ballesteros, es "dar visibilidad a las entidades del tercer sector dentro del proyecto de la Capitalidad", especialmente a las asociaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad y que, además, desarrollan proyectos culturales.

El mercadillo solidario ha sido una de las iniciativas de la jornada 'Cultura y Talento'.TOMÁS ALONSO

El trabajo que se desarrolla desde ProBurgos para armar la candidatura cuenta como socio estratégico a la Plataforma del Tercer Sector dentro del cuarto eje que se denomina "públicos activos" y que se representa con el círculo amarillo en la imagen de Burgos 2031.

"Creemos que será una jornada muy fructífera, que permitirá a las entidades sentirse implicadas e involucradas en la candidatura, como lo han estado desde el primer momento", ha explicado, tras visitar el mercadillo, ubicado en la planta baja del Auditorio.

Ballesteros ha destacado que esta es la primera edición de un formato que aspira a mantenerse en los próximos años: "Es una iniciativa novedosa, que esperamos que se consolide, porque visibiliza la labor de las entidades y muestra el talento creativo que existe en la ciudad".

Desde el grupo socialista, Estrella Paredes ha mostrado el apoyo a este tipo de iniciativas, ya que, desde su punto de vista, "es imprescindible que dentro de la cultura se tenga una visibilidad especial hacia las entidades del tercer sector que son las que más necesidades tienen". Marta Alegría, concejala de Vox, ha agradecido el papel de todos los participantes en esta jornada, a la vez que ha invitado a los burgaleses a conocer la labor social y cultural que desarrollan las asociaciones burgalesas.

El mercadillo solidario ha sido una de las iniciativas de la jornada 'Cultura y Talento'.TOMÁS ALONSO

Además del mercadillo solidario, la jornada incluye talleres participativos y una exposición artística con obras realizadas por usuarios de las entidades participantes. "Mostramos sobre todo pintura, pero también trabajamos escultura y otras disciplinas. Queremos que se vea que somos capaces de muchas cosas", explicó por su parte Rosario García Gutiérrez, de Cocemfe Burgos.

La sala de exposiciones de la segunda planta del Fórum reunió obras de Autismo Burgos, Fundación INTRAS, Asociación Las Calzadas, Down Burgos, Cocemfe y Aransbur. La muestra puso en valor la creatividad como forma de expresión y de inclusión.

Por último, la gala en el Auditorio, que contó con dos funciones en horario de mañana y de tarde, incluyó actuaciones musicales, poéticas y escénicas a cargo de entidades como Cocemfe Burgos, Aspamibur, Aspanias, Autismo Burgos, Down Burgos, Fundación INTRAS y Aransbur. Sobre el escenario se sucedieron propuestas de saxofón y piano, poesía, teatro y canto, en un formato ágil y participativo que celebrará la fuerza del talento colectivo, como explicó Rosario García.