Teatro y divulgación contra la violencia de género. Este es el programa del 25 N en Burgos

Arrancan las actividades de formación, información y sensibilización contra la violencia de género y por la igualdad que ha preparado el Ayuntamiento de Burgos en colaboración con la Coordinadora Feminista de Burgos para este año. La mesa redonda 'Mujeres, salud y discriminación' organizado por la Asociación Promoción Gitana en la Sala Polisón del Teatro Principal (esta tarde a las 18 horas), inicia los actos y actividades para reivindicar, un poco más alto que el resto del año, la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género.

«Desde el área de Igualdad de la Gerencia de Servicios Sociales buscamos fomentar la igualdad y prevenir y ayudar a identificar conductas que son violencia de género con una programación realizada en el seno del Consejo de Igualdad», destacó la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo.

La programación cuenta con un presupuesto de 3.000 euros que se financian con las aportaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que el Gobierno central realiza al Ayuntamiento de Burgos para acciones de sensibilización y prevención. El programa está compuesto por mesas redondas, conferencias, una campaña de sensibilización en el ámbito universitario, teatro y un curso on line.

Aunque el acto central será el martes 25 cuando se celebrará la tradicional Manifestación del 25 N bajo el eslogan 'Ni una menos en Casa, ni bajo el cielo de Gaza' uniendo dos emblemas como son las víctimas de violencia de género y las mujeres víctimas en un conflicto bélico como el que se vive en Gaza día a día desde hace dos años.

La concentración arrancará a las 20 horas en la Plaza del Cid. Organizado por la Coordinadora Feminista de Burgos, se realizará el trayecto hasta la Plaza Mayor, donde se leerá un manifiesto contra la violencia machista. Previamente, se habrán organizado actividades de sensibilización, formación e información durante los días previos y posteriores. Ésta es la programación en torno al Día Internacional contra la Violencia de Género del 25 de noviembre:

Mesas redondas

Al inicio de la jornada de este martes 18 de noviembre sobre Mujeres, Salud y Discriminación, con la colaboración de la eurodiputada Patricia Caro, el médico de familia Carlos Smidt y la presidenta de Adefab, Noemí Vallejo, habrá otra más. Será este viernes 21 de noviembre la fiscal delegada de Menores y la médico forense del Instituto de Medicina Legal de Burgos, Leire Martín, organizada por la Asociación Mujeres en Igualdad. Disertarán sobre 'Una justicia que repara: respuestas a la violencia sexual' que se llevará a cabo en la Sala Polisón del Teatro Principal a las 19 horas.

Conferencias, libros y Netflix

Las intervenciones de expertos arrancarán con una revisión de las series de televisión desde una perspectiva de género. La cita, organizada por las divisiones de Juventud y Mujer de Cruz Roja, contará con la participación de la psicóloga Alma G. Crespo. La cita será el lunes 24 de noviembre a las 19 horas en la Sala Polisón del Teatro Principal.

El mismo día, pero a las 19 horas y en la Casa de la Mujer, se desarrollará el análisis sobre la situación de la mujer en Perú. Rocío Silva Santisteban y Lizbeth Abarca Peña, defensoras de derechos humanos, protagonizarán el espacio de conocimiento 'Cuerpos, territorios y derechos en disputa. Resistencias colectivas en Perú' que han promovido Entrepueblos y la Asociación en Defensa de la Mujer la Rueda.

El 28 de noviembre Consuelo García del Cid presentará su libro 'Patronato de la Mujer: reformatorios que gestionaba, prácticas represivas y robo de bebés' coordinado por la secretaría de Feminismo y Género de la CGT. La intervención será a las 18 horas en el salón de actos del Edificio de Sindicatos.

Campaña de Sensilización en la Universidad

'Esto no es normal' es un programa de sensibilización de las situaciones de violencia sexual en la pareja para que no pasen desapercibidas. Cruz Roja Juventud y mujer llevará a cabo esta campaña en la entrada de la Facultad de Educación en horario de mañana de 11 a 13 horas el día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.

Teatro para entender

Además, el Consejo de Igualdad ha promovido la presentación de diferentes obras de teatro que, de una forma entretenida y casi lúdica, abordan cuestiones en revisión sobre igualdad y violencia de género para diferentes públicos. En concreto, el miércoles 26 de noviembre la compañía Peloponeso Teatro subirá al escenario del salón de actos del Cívico de San Agustín la obra 'Lo que vuelve a casa y otros árboles' destinado a público infantil y familiar. La iniciativa está organizada por la ONGD de Castilla y León y la Asociación La Rueda en colaboración con la Unidad de Igualdad de la Universidad de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos.

La versión de escena para público adulto y joven en torno a los conceptos de igualdad y violencia de género se podrá ver el 29 de noviembre con la pieza 'Mi tercer acto' de la Compañía La Dinamika. Organizado por el Área de Infancia, Familia e Igualdad de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, se llevará a cabo a las 19 horas en el salón de actos del Centro Cívico de San Agustín. Entrada gratuita con invitación.

Curso on line

Además, desde el 24 de noviembre al 7 de diciembre se llevará a cabo un curso on line abierto sobre 'Violencia sexual. Origen, manifestaciones, prevención y atención' organizado por la Asociación en Defensa de la Mujer La Rueda. Las inscripciones pueden realizarse a partir del 10 de noviembre aquí.