Vox propondrá en el Pleno reducir impuestos sobre la vivienda para facilitar el acceso

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Rechazar la implantación de la Zona de Bajas Emisiones y rebajar los impuestos dirigidos a vivienda centran las dos proposiciones que el grupo municipal de Vox llevará al Pleno ordinario del mes de noviembre.

En el ámbito de vivienda, la formación encabezada por Fernando Martínez- Acitores, propondrá en la sesión plenaria «instar al Gobierno nacional y autonómico a una reducción de los impuestos que impactan directamente en la compra y en el mantenimiento de una vivienda» y al Ayuntamiento de Burgos que «haga lo propio con el Impuesto de Bienes Inmuebles y con el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras».

La propuesta de la formación llega tan solo dos semanas después de que el Ayuntamiento de Burgos celebrara un Pleno extraordinario dedicado a la vivienda y a petición del grupo municipal socialistas, en el que tanto Vox como el equipo de Gobierno dijeron ‘no’ a las propuestas de los socialistas planteadas para dar solución a la problemática de la vivienda que azota a todo el país.

La formación señaló en aquel pleno que si bien Vox «estaba de acuerdo en el fondo del asunto planteado por los socialistas», no lo estaba «en la forma» y adelantaba ya en ese momento esta proposición. «Actualmente, entre un 22 y un 30% del precio de una vivienda se debe a la presión fiscal», recordó Martínez- Acitores, quien apuntó que «actualmente el precio medio del metro cuadrado en Burgos se sitúa en 2.050 euros el metro cuadrado y registra un incremento anual del 12%».

Así, señaló que «la reducción de esos impuestos al 15 o 20% ya supondría un ahorro muy importante para el bolsillo de los ciudadanos y una mayor facilidad en el acceso a la compra de vivienda».

Por otra parte, la formación centrará su segunda proposición en la eliminación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). «Seguimos sin entender la creación e implantación de este sistema que restringe la libertad de los ciudadanos», reiteró el portavoz de Vox.

Así, la formación propondrá en la sesión plenaria «manifestar el rechazo frontal a las políticas de fanatismo climático de Bruselas, instar al Gobierno central a la derogación de la Ley de Cambio Climático y a la Junta a retirar cualquier partida destinada a acciones que coarten la libertad de los ciudadanos e instar al Ayuntamiento de Burgos a la reversión de la implantación de la ZBE hasta que haya una normativa respetuosa con la libertad de todos los españoles».

Martínez- Actores apuntó en este sentido que su formación y estando en el equipo de Gobierno logró «llevar la implantación al mínimo», pero «a la vista de lo que está ocurriendo en otros países de Europa solicitamos su retirada completa».