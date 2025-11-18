El PSOE plantea que el centro de salud de García Lorca se convierta en un Centro de Día para mayores

Puerta de acceso al Centro de Salud de García Lorca que sigue en uso, si bien el PSOE plantea que se destine a corto plazo a Centro de Día para mayores.TOMÁS ALONSO

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos reclamará a la Junta de Castilla y León, a través de una proposición al próximo Pleno municipal de este viernes 21 de noviembre, la creación de un Centro de Día para personas mayores en los locales del Centro de Salud de García Lorca.

Está ya cercano en el tiempo el cierre de este espacio para la Atención Primaria, a lo largo de este mes, según las últimas declaraciones del Consejero de Sanidad del PP, Alejandro Vázquez, y los concejales socialistas plantean una nueva utilidad. Dolores Ovejero, encargada de presentar esta moción al Pleno, explicaba que la capital burgalesa cuenta con los mismos Centros de Día que hace 30 años, cuando los servicios sociales del Imserso fueron transferidos a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Por tanto, consideran que en un contexto de envejecimiento de la población es el momento de que se concreten más dotaciones para las personas mayores.

Ovejero recuerda que están en uso tres centros de día públicos en la Carretera de Poza, en la calle del Carmen y en Juan de Padilla, y destacaba también que esta es la tercera ocasión en la que los socialistas plantean la necesidad de nuevos servicios en el ámbito de lo público.

La primera fue durante un Pleno en el año 2019 y más recientemente en 2024, sin que se concretase nada a este respecto. Según asegura, la administración regional «ha hecho oídos sordos a la petición hasta ahora».

Las dimensiones del Centro de Salud de García Lorca, escasas para la función sanitaria que tienen, se antojan como «muy favorables» para una nueva utilidad, puesto que es un local con actividad constante y una distribución que no requeriría de una gran inversión. De esta manera, Ovejero, considera que podría acoger una unidad de atención social y de estancias diurnas para las personas mayores «en un plazo de tiempo breve» y mejorando la calidad de vida en el barrio de Gamonal.

La petición del PSOE no se queda en esta zona norte de la ciudad, sino que consideran que es necesario incrementar las dotaciones que existen de este tipo en la zona sur y en el distrito Oeste de Burgos, de acuerdo al notable envejecimiento de la población y la escasez de medios para su atención. Para estos barrios se plantea que la ciudad pueda ceder alguna parcela municipal de equipamiento y que la Junta se encargue del resto de la inversión.