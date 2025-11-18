Licencias aprueba definitivamente la nueva Ordenanza de Terrazas de Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Dos años después de que arrancara el proceso de redacción de una nueva Ordenanza de Terrazas, el Pleno municipal del Ayuntamiento de Burgos dará este viernes luz verde al texto definitivo. Así lo anunciaba el concejal de Licencias, Juan Manuel Manso, quien avanzó que la aprobación se producirá después de que los servicios técnicos de la Administración local hayan revisado las 65 alegaciones presentadas, «muchas de ellas desglosadas en varias propuestas».

«Se han apreciado de forma positiva un total de 45», señaló, al tiempo que especificó que «la inmensa mayoría de las alegaciones son de carácter muy técnico». Así, una vez que el texto sea aprobado por la Corporación municipal, entrará en funcionamiento con su publicación.

«El nuevo texto no modifica nada de lo fundamental, ya que se mantiene como estaba el régimen sancionador, la transitoriedad y los elementos esenciales», apuntó el responsable de Licencias, al tiempo que se mostró «muy satisfecho» de «haber sacado adelante finalmente una normativa tan complicada como necesaria para la buena convivencia de hosteleros y ciudadanía en general».

En este sentido, el popular aseveró que el «documento permite forjar la paz total con el sector hostelero» con quien aseguró que el equipo de Gobierno «siempre ha mantenido un diálogo constante». Manso avanzó que «será a partir del mes de diciembre cuando se abrirá el plazo para las modificaciones de las terrazas ya existentes» por lo que «la carga de trabajo lejos de relajarse, será muy elevada en el área de Licencias».

De hecho, tal y como señaló el concejal popular, hasta la fecha «el área ha recibido 800 peticiones de terrazas», una cifra «muy superior a la que se registró con la anterior normativa en vigor, cuando se recogieron unas 650 peticiones».

Pavimento y planes

Por otra parte, Manso puso en valor la finalización de una de las actuaciones más complejas que recoge la nueva normativa: la instalación del suelo podotáctil «en zonas de especial atención». Ahora es el turno de los planes de emergencia. «Se encuentran actualmente en estudio».

Estos últimos pasos supondrán que la actividad «quede perfectamente ordenanza y con unas reglas del juego que están claras tanto para los propios hosteleros como para los ciudadanos y para la Administración», aseveró el responsable del área» proporcionando «tranquilidad absoluta a todas las partes implicadas».

Manso también quiso señalar que «en estas semanas también se ha procedido a levantar las terrazas que están incumpliendo la normativa» y puso como ejemplo las «ubicadas en zonas de aparcamiento», de las que aseguró «ya no queda ninguna en funcionamiento», como las instaladas en aparcamientos.

Aproximadamente 70 terrazas estaban ocupando espacios de aparcamiento y tras la finalización del tiempo extraordinario que se habilitó con motivo de la pandemia, desde el verano de 2020, después de levantarse el confinamiento y desde que se permitiera consumir fuera de los locales, pero no en sus interiores.