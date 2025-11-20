Licencias tramita 87 cambios de uso de local a vivienda en lo que va de año

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La última Comisión de Licencias ha dado cuenta de once nuevos proyectos de cambio de uso de locales comerciales y de oficinas a viviendas. Este es un fenómeno que no para de crecer en la ciudad desde hace varios años, pero que incluso se ha acrecentado más en los últimos meses a la vista de las peticiones que se van abordando por los técnicos municipales. Según los datos que se han expuesto en esta reunión, se habría concedido licencia para 87 cambios de uso en lo que va de este año.

Los casos más frecuentes hasta ahora eran de bajos comerciales, en los que los propietarios han solicitado reformarlos como piso, pero últimamente se ven también peticiones de oficinas que llevaban tiempo en desuso y se plantean como vivienda.

Por ejemplo, en la última comisión de Licencias aparecen oficinas ubicadas en un primer piso de la calle Vitoria 7-11, en la plaza Virgen del Manzano, número 16, y en una entreplanta de la calle avenida del Vena, número 9. En las 11 peticiones que se han visto en esta ocasión iban incluidas un total de 16 viviendas, porque hay un proyecto con tres pisos y uno con otros dos.

Desde el grupo municipal socialista se ha urgido de nuevo en esta sesión que se realice un informe o un plano de situación para conocer con precisión los lugares en los que se encuentran esos locales convertidos a vivienda con la idea de tenerlos identificados y ver si proliferan más en unos barrios u otros.

Como explica la concejala Dolores Ovejero, los técnicos municipales están trasladando que estas iniciativas pueden ir a más porque cada vez hay más locales en entreplantas que no son accesibles para ubicar oficinas y, por tanto, se está viendo que puede ser una salida para estos espacios. Sin embargo, desde el PSOE recuerdan que tienen que cumplir unos criterios mínimos para tener ese uso como vivienda.

Los socialistas tienen cierta preocupación por este fenómeno y no descartan solicitar una comisión de Licencias específica para analizarlo, porque desde su punto de vista es importante «diseñar cómo queremos que sea la ciudad, si vamos hacia barrios dormitorio o se promueven calles en las que se compaginen los usos residenciales con los comerciales».

El pasado agosto el concejal responsable de Licencias, Juan Manuel Manso, anunció que el Ayuntamiento trabaja en la elaboración de un catálogo de estos espacios ya residenciales. Además, indicó que el único barrio donde se deniegan esos permisos es en Gamonal.

Por otro lado, en la reunión de la Comisión de Licencias ha quedado aprobada de manera definitiva la modificación de la Ordenanza de Terrazas que irá a Pleno este viernes con los votos favorables de PP y Vox. El PSOE se abstuvo.