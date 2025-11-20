Burgos registra dos nuevos casos de cáncer cada día. "La investigación es lo importante, hay que apoyarlo "

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El cáncer no es ajeno a prácticamente nadie. Cualquiera ha conocido a alguien cercano o un familiar que lo padece o lo ha padecido. El dato que el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Burgos, Eduardo González, lo refrenda. Cerca de dos burgaleses cada día recibirán un diagnóstico de cáncer. "El año pasado se detectaron en España 290.000 nuevos casos de cáncer, en Burgos fueron 704. La previsión es que para 2030 tengamos 317.000 nuevos diagnósticos, 770 en Burgos", abordó.

Cartel de la Gala de Danza solidaria a favor de la Aecc que se celebrará el 19 de diciembre.

Para González hay un factor que lo cambia todo: la investigación. "Un tratamiento de cáncer hace 12 ó 15 años no tiene nada que ver con lo que es ahora que la quimio te dan unas pastillas y te vas a casa o tienes un tratamiento personalizado a la carta... Todo eso es gracias a la investigación", reivindicó. De ahí que uno de los objetivos de la Aecc, además de atender y ayudar a pacientes y sus familias antes, durante y después del recorrido de cada caso, sea el apoyo a los científicos que trabajan en tratamientos lo más efectivos y menos invasivos posible. "La investigación es lo importante, hay que apoyarlo y no nos cansamos de pedir a administraciones públicas y privadas, particulares, empresas y a la sociedad que no se cansen de hacerlo", reclamó.

La Aecc de Burgos destinó el año pasado 300.000 euros para financiar proyectos científicos para luchar contra el cáncer. "Es un importe considerable que realiza toda la sociedad burgalesa de capital y la provincia", remarcó González. Con este fin se plantean actividades y eventos culturales como la Gala 'Danza es vida' que Aecc organiza en colaboración con Fuescyl que gestiona las dos Escuelas Profesionales de Danza de Castilla y León de Burgos y Valladolid. Se celebrará el próximo 19 de diciembre a las 21 horas en la sala de congresos del Fórum.

Tres coreografías únicas

El alumnado de 5º y 6º de las especialidades de Danza Cotemporánea, Danza Clásica y Danza Española de los dos centros de formación profesional de danza de Castilla y León presentará tres coreografías únicas en las que llevan trabajando durante la primera parte del curso dentro del programa de profesores especialistas que caracteriza a los dos centros.

Los tres, dos de la EPDCyL Valladolid y uno de la EPDCyL 'Ana Laguna', Burgos, muestran "la excelencia, el movimiento, la calidad, la fuerza, la pasión y la belleza que tiene la danza", explicó la responsable de producción, Noemí García. Para los más de 60 alumnos que afrontan ya su última etapa de formación como bailarines profesionales y el profesorado es un evento destacado. "Nos parece importantísimo que, a través de la danza, podamos apoyar el trabajo tan importante que hace la asociación porque es una enfermedad que todos hemos visto de cerca de una manera directa", señaló la directora del centro de Burgos, Pilar Hechavarría.

El centro de Valladolid presentará dos piezas, una por cada especialidad que imparten en sus aulas del Centro Cultural Miguel Delibes. 18 alumnos de danza española presentarán la obra creada con el coreógrafo Alejandro Molinero. Se trata de 'Mediterránea', un espectáculo que "habla de la fuerza de la mujer mediterránea". El grupo de Danza Clásica de la escuela vallisoletana defenderá la coreografía 'Silentscream' creada con Aleix Mañé. "Habla de esas dos palabras antagónicas, el silencio y el grito emocional de contención que alguien siente en un momento determinado de su vida", expuso García.

Los 41 alumnos de las dos especialidades de danza profesional que se imparten en el centro de Burgos se unen en 'Passing by'. Se trata de una creación conjunta de los profesores especialistas del curso de Danza Clásica, el chileno Gustavo Ramírez, y de Danza Contemporánea, Eduardo Zúñiga. "Es una pieza coral de lenguaje de danza contemporánea que versa sobre los sentimientos de incertidumbre que atraviesan ahora los alumnos que terminan su formación y se les viene encima el paso al ámbito laboral, es una radiografía del momento que ellos mismos están atravesando y que expresan a través de la danza", señaló Hechavarría.

Este año la gala pasa del Teatro Principal a la sala verde del Fórum Evolución con 400 butacas. "Hemos cambiado de ubicación porque el Principal, que me encanta, es muy cuco y está en el centro, pero hay localidades que no se ve entonces quisimos hacer una única función en la sala de congresos del Fórum con más de 400 localidades y una visibilidad perfecta, esperamos que se nos quede pequeño y tener que ir a la sala grande", aseguró González. Recomendó un espectáculo que "merece la pena verlo, es una hora y la verdad que los bailarines lo hacen muy bien, están a punto de salir al ámbito profesional, yo me quedé impresionado de lo bien que lo hacen". Las entradas estarán disponibles a partir del próximo lunes en el servicio Telentradas de Fundación Caja de Burgos a un precio de 15 euros cada una.