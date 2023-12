Papatzo. El sueño de un día lluvioso en el Bosque de Villafría

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Un piano entre encinas y quejigos del bosque de Villafría. Un grupo de bailarinas con sus tutús blancos en medio de un día de lluvia y barro. Fagot, violines, trombón… Cámaras de televisión, cámaras 360º y de fotos no perdían ni un detalle del momento. Más de 40 personas se reunieron en una jornada de grabación que arrancó a primera hora de la mañana para dar forma a Papatzo.

Imagen promocional de Papatzo, una creación audiovisual inmersiva que permitirá recuperar las sensaciones de la música, la danza y la naturaleza en personas internas.

El nuevo proyecto documental de Simbiotia, empresa especializada en la humanización de entornos sociosanitarios y divulgación de proyectos sociosanitarios y de conexión con la naturaleza, que busca acercar el arte y la naturaleza a personas que viven encerradas en instituciones como residencias de ancianos y entornos hospitalarios como oncología o cuidados paliativos.

«Cuando he trabajado en residencias y centros de este tipo me daba mucha rabia como las personas están allí como si no sintieran nada ni música, ni danza ni contacto con la naturaleza y nos pusimos a pensar en cómo llevarlo hasta allí», explica el gerente de Simbiotia, Albert Cervera. Así surgió ‘Papatzo’. Un documental realizado con tecnología 360º para poder visualizarse mediante gafas de realidad virtual y destinado a que los usuarios de centros residenciales, oncológicos o de cuidados paliativos «puedan recuperar esas sensaciones».

El proyecto acerca a la empresa catalana de nuevo a Burgos. Son los responsables del documental Ruralescencia grabado en Belorado con jóvenes y mayores y su visión del mundo rural. «Y de ahí empezó a tomar forma Papatzo, hablamos con un músico para llevar el piano y de esa colaboración surgió la posibilidad de este proyecto», añade. Así que este viernes en el Bosque de Villafría se citaron diez músicos, estudiantes del Conservatorio Profesional de Música ‘Rafael Frühbeck’ de Burgos. Son estudiantes de piano, violines, fagot, trombón, trompa, plato y caja que llevaron sus instrumentos y su música entre majuelos. La pieza musical se ha creado ex profeso para este proyecto.

10 estudiantes de música de piano, violín, fagot, trombón, trompa, plato y caja también han tomado el bosque de Villafría.©Tomas Alonso

Al igual que las coreografías que interpretaban 23 bailarinas de los cursos de 3º y 4º de Enseñanzas Profesionales de Danza Clásica de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León ‘Ana Laguna’ Burgos. De blanco impoluto, a pesar del frío y lluvioso día de diciembre, lograron realizar los movimientos de la propuesta da ballet creada para este proyecto por Sofía Sancho y Elena Lozano, profesoras de la Escuela de danza.

Junto a ellos, los jóvenes artistas burgaleses y una niña que con su abrigo rojo y su mochila rosa es quien lleva a los televidentes a este país mágico del bosque con hadas y un ambiente mágico que es el que ha recogido dos cámaras de 360 grados, tres personas de equipo técnico más un cámara con técnica audiovisual tradicional, una cámara de fotos y con un cuidado sonido a cargo de un ingeniero de sonido.

23 bailarinas de 3º y 4º de Enseñanzas Profesionales de Danza Clásica de la Escuela de Danza Ana Laguna ensayan parte de la coreografía creada por Sofía Sancho y María Elena Lozano.©Tomas Alonso

«Es muy bonito que el proyecto se haya convertido en un trabajo colaborativo y de cocreación con el ecosistema de Burgos uniendo fuerzas de diferentes instituciones con el objetivo de poner su talento al servicio de generar un impacto positivo en personas vulnerables», señala Cervera. Y es que a los estudiantes y profesores de danza y música se han unido profesionales del ámbito audiovisual de la tierra. «Hemos buscado que el proyecto sea muy burgalés». Así, Fernando Muñoz graba las imágenes 360º en vídeo, Rodrigo Vázquez es diseñador de sonido, Borja Ballonga y Saúl Cano se encargan del Making off, Beatriz Vega y Saúl Cano tomarán las riendas de la producción.

Esta simbiosis de naturaleza, ballet y música busca, ‘apapachar’, abrazar que es la traducción de Papatzo, vocablo de los grupos nativos de México nahuas. «Queremos acariciar el alma de quienes están en una situación complicada, que les permita salir de su entorno hospitalario y, a través de los ojos de una niña de cinco años poder acercase a un mundo de fantasía y estímulos que mejores su bienestar».

Es, además de un reto logístico llevando aulas de danza y música al bosque, un desafío técnico. «Estamos experimentando, se están grabando imágenes en movimiento, con muchos hechos que suceden alrededor, con cámaras 360 grados que se habían utilizado para momentos concretos aquí suceden muchas cosas al mismo tiempo». El objetivo es que, a través de las gafas virtuales, las imágenes «sean lo más inmersivas posibles» y que ayuden a recuperar sensaciones a las personas ingresadas, a veces con la perspectiva de no volver a salir de allí.

Tras las grabaciones realizadas durante todo el día de ayer, llega el momento del montaje. Se plantean dos vídeos diferentes. Uno será el making off del proyecto porque «es una supercreación artística todo lo que se ha hecho, se han implicado tanto que queremos que todos tengan su protagonismo». Después, se montará el documental que está pensado para distribuir en residencias y centros hospitalarios de oncología y cuidados paliativos. El resultado final estará listo en un par de meses con el objetivo de que pueda ver la luz en el mes de febrero.