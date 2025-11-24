Burgos reúne a 21 ciudades creativas de la Unesco

Foto de familia de los participantes en el I Encuentro de Ciudades Creativas de la Unesco del arco Mediterráneo con la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.TOMAS ALONSO

Los representantes de 21 ciudades creativas de España, Portugal, Francia e Italia se reúnen estos días en Burgos. Hasta el próximo 26 de noviembre participan en el I Encuentro de Ciudades Creativas de la Unesco de Burgos con el objetivo de "realizar encuentros con actores de las diferentes categorías creativas, no sólo hay de gastronomía, también visitas culturales y el objetivo es buscar sinergias con otras redes de la Unesco, con Patrimonio Mundial o el Patrimonio Cultural Inmaterial", señaló la secretaria general adjunta de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la Unesco del Ministerio de Asuntos Exteriores, Isabel Ortega.

En el encuentro participan ciudades creativas de España como Bilbao, Valladolid, Dénia, Manises, Llíria, Granada, Terrassa, Valencia y Zaragoza. De Italia acuden desde Bérgamo y Milán; de Portugal, cuentan con responsables del sello de la Unesco de Santa Maria da Feira, Braga, Idanha-a-Nova, Matosinhos, Castelo Branco y Óbidos; y por Francia, Limoges y Rouen.

Esta reunión permite por un lado celebrar el décimo aniversario del reconocimiento de Burgos como ciudad creativa de la Gastronomía por la Unesco. «Algo que empezó en un primer momento en 2013, cuando Burgos fue designada Capital Española de la Gastronomía, que supuso un punto de inflexión para nuestra ciudad donde hubo una mejora evidente de los temas gastronómicos en la ciudad y, dos años después, en 2015, cuando la Unesco nombra a Burgos como capital creativa de la Gastronomía», explicó al respecto la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, durante la inauguración de la Jornada

El encuentro se enmarca dentro de la estrategia de actividades de la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura 2031. Se incardina dentro de la línea estratégica Comunidad Viva que "es la que apuesta por la cooperación, la dimensión europea y el trabajo en red entre ciudades". Ese trabajo en común que también reivindicaba la responsable de Unesco en España presente en el encuentro. En noviembre pasado Burgos participó en el IV encuentro nacional de ciudades creativas de la Unesco en Granada y la cita anterior en Valladolid. Burgos ya acogió el segundo encuentro en febrero de 2020.

El evento, organizado por la sociedad de promoción ProBurgos dependiente del Ayuntamiento de Burgos, ha servido para que Burgos presente su Club de Producto Gastronómico. Una organización que busca unir a empresarios y sus agrupaciones, entidades y grupos locales vinculados al gastroturismo. Se trata de crear una marca gastronómica propia que consolide la posición de Burgos en el ámbito gastronómico a nivel nacional e internacional y facilite la comercialización de la oferta en destino. «Es una de las líneas de trabajo del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que organiza la concejalía de Turismo que está abierta a quien quiera participar que se va a desarrollar dentro de los Fondos Europeos», señaló la concejal responsable de ProBurgos, Andrea Ballesteros.

Este Club está abierto a la participación de restaurantes, gastrobares y catering; alojamientos con oferta gastronómica; productores agroalimentarios, D.O., e I.G.P.; comercios y mercados de productos locales; empresas de actividades, organizadores de eventos, guías y agencias de viaje; centros de investigación, centros de formación y organizaciones/grupos locales sin ánimo de lucro.

Esta nueva iniciativa se enmarca dentro del proyecto Ciudad Creativa de la Gastronomía y se presenta en el marco del encuentro de ciudades creativas que obtienen este reconocimiento en torno a siete áreas de desarrollo creativo: artesanía y artes populares, arte digital, cine, diseño, gastronomía, literatura y música. En todo el mundo hay 350 ciudades creativas en torno a estas siete artes.

En España son 12 las capitales con este sello donde la gastronomía es la más común y, acompañan a Burgos las ciudades de Denia (Alicante) y, desde este año, Zaragoza. Además, está Sevilla y Llíria (Valencia) por música, Bilbao y Valencia por diseño, Granada y Barcelona por literatura, Terrasa (Barcelona) y Valladolid por el cine y Manises (Valencia) por la artesanía y el arte popular.