Manifestación del 25N en Burgos: «Es terrible que los jóvenes nieguen la violencia de género»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Distintos puntos de vista y un objetivo común: acabar de una vez por todas contra la violencia género. Bajo diferentes pancartas pero en la misma dirección, más de 2.000 personas secundaron este martes en Burgos la manifestación del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde la plaza de Mío Cid hasta la Plaza Mayor, mujeres y hombres de todas las edades alzaron de nuevo la voz para denunciar una lacra que no cesa.

«Nos gustaría no estar, pero no tenemos más remedio», lamentaba Silvia Adrián, coportavoz de la Coordinadora Feminista de Burgos, antes de poner el foco sobre esa corriente negacionista de la violencia machista que, por desgracia, parece calar cada vez más hondo entre las nuevas generaciones.

«Que los jóvenes lo nieguen es terrible», remarcó tras apuntar a todas aquellas formaciones políticas que llevan años promoviendo discursos en esa línea. La clave para revertir la tendencia, a su juicio, no es otra que fomentar la «educación» desde la base. A base de «talleres» y formación del profesorado en materia de «igualdad» para saber «cómo abordar todos estos temas desde la infancia».

«Es evidente que la cosa va mucho peor», advirtió mientras citaba ejemplos como determinados artistas de reguetón en cuyos vídeos «ellos van vestidos y ellas sin ropa porque son objeto, sobre todo de violencia sexual». Por no hablar de la pornografía, al alcance de menores -a través de sus teléfonos móviles- que pueden llegar a «normalizar las violaciones».

Con 38 mujeres asesinadas en España a lo largo de este año -en Burgos, Andrea Bejarano el pasado mes de marzo-, el Colectivo Feminista tampoco pasa por alto la existencia de múltiples tipos de violencia. Física, sexual, psicológica... Y económica, reconocida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género pero aún sin legislar en los tribunales.

También preocupa, como es lógico, la violencia vicaria. «No hay nada peor que le pueda pasar a una mujer que maten a sus hijos», subrayó Adrián a sabiendas de que «es lo que hacen los hombres para causar el mayor sufrimiento posible».

Sea cual sea la forma de violencia que se ejerce contra las mujeres, la Coordinadora quiso lanzar un mensaje global de apoyo a todas las víctimas independientemente de su nacionalidad, credo o condición social. Imposible no acordarse de Palestina. Porque «en todas las guerras las mujeres somos el botín y en Gaza disparan a las embarazadas para que haya menos criaturas».

Presente también en la manifestación, el secretario de Organización del PSOE en Castilla y León, Daniel de la Rosa, subrayó la importancia de impulsar el anteproyecto de ley para el establecimiento de medidas contra la violencia vicaria. Más que nada, porque «son casi 14.000 los niños y niñas de este país que, según el Observatorio Nacional contra la Violencia contra la Mujer, están en riesgo». Partiendo de esta premisa, insistió en que «no podemos bajar la guardia» tras destacar el «compromiso» adquirido con el Gobierno de Pedro Sánchez a través del Pacto de Estado.