Viogén incrementa un 17% los casos activos de violencia de género en Burgos

El Sistema de Seguimiento Integral en casos de Violencia de Género, Sistema Viogén, refleja que en 2025 se ha incrementado en un 17% el número de casos activos. En la provincia de Burgos existen, hasta el mes de octubre, 1.283 situaciones denunciadas ante la Policía que requieren un seguimiento en el mes de octubre. Son 188 situaciones críticas más que hace un año, cuando los expedientes sin cerrar eran 1.095.

Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia de Género, es especialmente vulnerable para las 399 nuevas víctimas que suma la provincia de Burgos en esta red de protección. En total, se ha realizado un seguimiento a 5.798 víctimas en Burgos, que han abierto 6.645 casos de violencia de sus parejas en algún momento desde 2013, cuando se inició la estadística. Hay más expedientes que víctimas porque algunas se ven en esta terrible tesitura en más de una ocasión.

En el aumento de casos de abusos destaca, especialmente, el registrado en menores de 18 años. En octubre de 2025, último dato registrado en Viogén, se han identificado 20 víctimas por otros tantos casos abiertos. La cifra supone un incremento de más del 120% en un año. En el mismo mes de 2024 hubo ocho víctimas y nueve casos registrados entre adolescentes.

En la actualidad, los agentes de policía vigilan 16 casos activos, una cifra que se multiplica por cuatro respecto a hace un año, cuando había cuatro situaciones bajo la lupa policial. De ellos, 14 plantean un riesgo bajo, mientras que dos escalan hasta un peligro medio. Cuatro casos están inactivos.

El siguiente tramo de edad con mayor incremento de casos activos es entre mujeres de 31 y 45 años. Aquí se ha pasado de 477 expedientes abiertos a 611 situaciones críticas que la policía tiene activos hasta el mes de octubre. En esta franja de edad el número de víctimas es inferior al de casos, síntoma de que cada mujer ha realizado varias denuncias por una situación de violencia de género. Así, se registraron hasta octubre 260 nuevas mujeres en riesgo, ya que se habían detectado 2.283 víctimas en octubre de este año, frente a las 2023 del año pasado. En cuanto a casos. De 2.394 en 2024 a 2.716 hace un mes.

También suben las cifras de violencia en las parejas jóvenes. 33 nuevos casos se suman en la franja de 18 a 30 años. En total se mantienen 295 seguimientos activados, un 12,5% más en un año. En total son 747 víctimas entre las jóvenes, 31 más que hace un año. Los casos registrados ascienden a 848, 46 más que en 2024.

Los casos activos son más estables entre las mujeres más mayores. ¿Miedo a la denuncia? ¿Situaciones corregidas antes? En total hay 334 casos de seguimiento de la situación de violencia en pareja de mujeres entre 46 y 64 años. Son cinco más que hace un año. En total se han registrado 2.339 víctimas en esta franja de edad con 2.639 casos.

En cuanto a mujeres mayores de 65 años, los casos activos son 27 frente a los 23 de hace un año. Es el tramo de edad más estable. El sistema ha registrado 409 víctimas, 70 en los últimos 12 meses, con 422 casos abiertos, 75 más que hace un año.

Hay situaciones críticas no solo para la mujer sino, también, para menores. Hasta el mes de octubre en Burgos había 31 casos en los que, tras la valoración policial de riesgo, “se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a personas cercanas a esta y, en especial, a los menores”. La cifra ha subido en tres casos más, ya que hace un año eran 28 estas situaciones críticas con niños o adolescentes de por medio.

El protocolo Viogen registra, también, identifica los casos de especial relevancia. Que son aquellos en los que “se detecta una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal”. De este tipo hay 172 activos en la provincia de Burgos hasta el mes pasado. La cifra sube un 9,5% en un año y hay 156 mujeres en riesgo medio y 16 en riesgo alto.

En total se han registrado 97 casos con menores implicados desde 2019 y hasta 762 se han identificado como de especial relevancia en la provincia de Burgos. Datos que demuestran que reivindicar el respeto, el compañerismo y la igualdad en la pareja es una necesidad el próximo martes, 25 N, pero también el resto del año.