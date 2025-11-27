Urbanismo ve viable «ordenar» la calle Zamora para mejorar el aparcamiento

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos mira a la calle Zamora, en el barrio de San Pedro de la Fuente y Fuentecillas, para habilitar una zona de aparcamiento similar a la recientemente inaugurada en la avenida Islas Baleares, junto al Hospital Universitario de Burgos.

El vicealcalde Juan Manuel Manso indicaba que la situación con la parcela acondicionada en los aledaños del HUBU es distinta porque aquella era municipal, mientras que la de la calle Zamora, forma parte de una unidad de actuación con propietarios diversos y solares con aprovechamiento para la edificación. Sin embargo, este espacio se utiliza ya para aparcar y se muestra partidario de «ordenarlo» para dar un servicio a los residentes de la zona.

Según concretó Manso, los técnicos de la Concejalía están trabajando con la calle Zamora, si bien desconoce en estos momentos cuándo se tardará en tener una ordenación para poder lanzar un proyecto.

Mientras tanto, los vecinos de Vista Alegre y los usuarios del HUBU ya están haciendo uso del nuevo aparcamiento gratuito en la avenida Islas Baleares. Tras la inversión de 200.000 euros, el Ayuntamiento de Burgos ha dotado a esta zona, donde existe una alta demanda para dejar los vehículos, de un espacio urbanizado con 63 plazas, de ellas tres para personas con movilidad reducida.

La alcaldesa, Cristina Ayala, y el concejal Juan Manuel Manso visitaron este miércoles el nuevo estacionamiento para afirmar que su equipo de Gobierno está atendiendo a la demanda de burgaleses de distintas zonas de la ciudad donde se reclaman más espacios para aparcar. Así, han comentado que próximamente entrarán en servicio los nuevos aparcamientos disuasorios, el que se ubica junto al Silo, así como la ampliación del de Las Torres, hacia la calle Manuel Altolaguirre.

Las obras en la parcela municipal junto al HUBU, donde antes también se estacionaba, pero en un terreno que la mayor parte del año era un barrizal, comenzaron el pasado septiembre y se han ejecutado con medios propios del Ayuntamiento de Burgos.

Ayala explicó que han intervenido las secciones de Ingeniería Industrial, el departamento de Obras, así como Aguas de Burgos, y han contado con las empresas Padecasa y Jacinto Lázaro, a través del contrato de apoyo a la brigada municipal. «Lo que era un barrizal se ha convertido en un aparcamiento», resumió la primera edil, que comentó que 150.000 euros se han destinado a las tareas propias de ejecución de la obra, mientras que otros 50.000 euros fueron necesario para mejorar la iluminación y las canalizaciones de aguas.

Por cierto, que sobre las obras en los disuasorios de Gamonal y Capiscol, el concejal de Urbanismo indicó que la ampliación hacia Manuel Altolaguirre podría estar terminada «antes de Navidad». Hace unas pocas semanas, casi un mes, se retomaron los trabajos tras la aprobación de una modificación en el proyecto.

En cuanto al aparcamiento del Silo, permitirá contar con 224 plazas para estacionar. También se había solicitado por parte de la empresa adjudicataria un modificado en la obra que, «después de negociar técnica y políticamente, llegamos a la conclusión de que no había razones suficientes para ese modificado», concretó Manso, que indicó que las obras han ido a un ritmo más lento «de lo que nos hubiera gustado», pero que están próximas a concluir.