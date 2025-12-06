Burgos se encomienda a la «tradición» para atraer visitantes en Navidad

Pistoletazo de salida de la Navidad en Burgos.TOMáS ALONSO

Cuenta atrás desde diez para inaugurar oficialmente la Navidad este viernes en Burgos. Primero en la calle Francisco Grandmontagne, en el corazón de Gamonal, y después en la Plaza Mayor. Ni siquiera la amenaza de lluvia evitó que decenas de personas se congregasen en ambos enclaves para asistir al encendido de los dos grandes pinos con los que se pretende iluminar las fiestas tanto en el casco histórico como en la zona este.

Una Navidad «especialmente bonita» la de Burgos. Así lo cree la alcaldesa, Cristina Ayala, que se situaba en primera línea para dar el pistoletazo de salida justo antes de empezar el puente de diciembre. El objetivo, más allá de contentar a la ciudadanía, pasa por atraer visitantes de fuera. Para ello, su equipo de Gobierno vuelve a apostar por la «tradición» con buque insignia.

La programación, por lo tanto, se nutre de «un gusto muy tradicional que huye de elementos más disruptivos». Partiendo de esta base, la regidora confía en que Burgos sea capaz de seducir a «un montón de gente, como el año pasado, que se acercará a la ciudad».

No es cuestión de anclarse únicamente en los usos y costumbres de toda la vida. La modernidad también tiene cabida. Menos, eso sí, de lo que el Ejecutivo municipal hubiese deseado. Y es que el fiasco de Iwagumi Air Scape, el espectáculo central previsto para esta Navidad en la plaza del Rey San Fernando, a los pies de la Catedral, no podrá llevarse a cabo después de que Intervención desaprobase el contrato al detectar problemas en su tramitación.

«Nos gustaría mucho, pero este año no va a ser posible», lamentaba Ayala dejando claro que la gran sorpresa de esta Navidad será que «no hay sorpresa porque no nos da tiempo». Cabe recordar, además, que tampoco se instalarán los domos en la Plaza Mayor porque, a diferencia del año pasado, el equipo de Gobierno descartó prácticamente in extremis suscribir un contrato menor.

Dejando a un lado los contratiempos, la alcaldesa quiso poner en valor la apuesta por descentralizar la programación en favor de Gamonal. No solo con el pino, sino también gracias al nuevo Belén promovido por la Fundación Círculo en Francisco Grandmontagne y la zona infantil con la que se busca «replicar lo que hay en el centro de la ciudad».

Luz, música y danza

Dentro del afán por ensalzar las raíces sin cerrar la puerta a corrientes más vanguardistas, el encendido oficial de la Navidad burgalesa combinó elementos de ambos mundos. En Gamonal, los grupos de danzas de María Ángeles Saiz y de la Sociedad Cultural Recreativa San Pedro de la Fuente reivindicaron con orgullo -junto a las Reinas de las fiestas de San Pedro- el folclore local, recién iluminado el árbol, con un amplio surtido de villancicos y bailes populares que se extendió por distintas calles del barrio.

Después le tocaría el turno a la Plaza Mayor, donde Molécula Escénica se encargó de amenizar la bienvenida navideña, con Nohemy Ruth García y Rodrigo Vázquez aportando su maestría musical, mientras la compañía teatral gaditana El Carromato deslumbraba al público con su siempre llamativo espectáculo Elipsión.

El show pedía pasacalles, así que dicho y hecho. Y lo mismo hicieron varias agrupaciones de la casa, siempre al pie del cañón cuando se las requiere. En concreto, Tierras del Cid en el paseo Sierra de Atapuerca, Estampas Burgalesas en el Arco de Santa María, Nuestra Señora de las Nieves en Alonso Martínez, Los Zagales en la plaza del Rey San Fernando, y Justo del Río en la calle de La Moneda. Por su parte, Diego Porcelos se marcó un recital itinerante en la plaza Santiago.

Con las fechas clave de las fiestas cada vez más cerca, Ayala se mostró convencida de que Burgos marcará la diferencia, desde un punto de vista estético, por mostrar una «iluminación fantástica» que se distribuye a través de 643 elementos en distintos puntos de la ciudad. Del mismo modo, animó a acudir al tradicional Mercado Navideño de Oficios Artesanos que permanecerá en el paseo Marceliano Santa María hasta el 5 de enero. Y también, cómo no, al recién estrenado mercado de la Asociación de Floristas y Jardineros de Burgos (Flojabur), en la Plaza Mayor hasta el 8 de diciembre.