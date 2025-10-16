¿En qué pueblos de Burgos se desarrolla el PERTE de Digitalización del Agua?

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua que resume 24 acciones a desarrollar en 37 localidades de la provincia de Burgos con más de 500 habitantes. La iniciativa beneficia a 46.800 habitantes y supone una inversión total de 7,6 millones de euros hasta junio de 2026. De las 24 medidas desarrolladas en el Plan el 90% ya están en marcha y solo queda por arrancar burocráticamente el 2% del proyecto.

Acompañado por el diputado responsable de Aguas, Agricultura, Ganadería y Montes, Manuel Villanueva, hicieron balance del estado de las 24 actividades previstas de las que ocho están en ejecución (Plan de Emergencia ante situaciones de sequía, Plan de Gestión del control de la calidad de las aguas, Planes integrales de gestión de sistemas de saneamiento, Estudios de Diagnóstico, control y gestión de fugas estructurales, Plan Director de Abastecimiento, elaboración de Auditorías energéticas y medidas de ciberseguridad), siete están adjudicadas (Digitalización de las redes de abastecimiento y saneamiento GIS, Modelización de la red de abastecimiento, Sistema de Comunicación y Sistema de Gestión de Datos y las Plataformas de información a las administraciones, información al público y de gestión de infraestructura del ciclo del agua).

¿Qué pueblos están incluidos?

Esta intervención se desarrolla en 37 localidades con más de 500 habitantes de la zona del alfoz de Burgos (Arcos, Buniel, Cardeñajimeno, Castrillo del Val, Cogollos, Estépar, Ibeas de Juarros, Merindad de Río Ubierna, Modúbar de la Emparedada, Quintanilla de Vivar, Valle de las Navas, Villagonzalo Pedernales y Villariezo); Belorado, Cerezo de Río Tirón, Pradoluengo en la zona Oca-Tirón; en la Bureba se actúa sobre las redes de agua de Briviesca y Oña; Castrillo de la Vega, Fresnillo de Dueñas, Roa y Torresandino en la Ribera del Duero; Covarrubias y Santa María del Campo en la comarca del Arlanza; en Merindades se incluyen los municipios de Espinosa de los Monteros, Merindad de Montija, Trespaderne, Valle de Mena, Valle de Tobalina y Villarcayo; en los pueblos de Hontoria del Pinar, Quintanar de la Sierra y Vilviestre del Pinar en la zona de Demanda Pinares; y en las localidades de Melgar de Fernamental, Sasamón y Villadiego en Odra-Pisuerga; y la Puebla de Arganzón de la comarca del Ebro.