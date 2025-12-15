¿Burgos y la NASA unidos? Así participarán alumnos burgaleses en la Misión Artemis para volver a la Luna

Alumnos del Bachillerato Tecnológico de Maristas en Burgos muestran su ‘Tarjeta de Embarque’ a la Luna en la Misión Artemis.ECB

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El colegio Maristas de Burgos se ha convertido en uno de los primeros centros de Bachillerato en España con participación confirmada en la histórica Misión Artemis II de la NASA, el primer vuelo tripulado que orbitará la Luna en más de 50 años. El centro no solo llevará los nombres de sus estudiantes a bordo de la nave Orión en 2026, sino que ha logrado abrir esta oportunidad a la ciudadanía global.

Este logro es el resultado de la tenacidad del profesor Raúl del Barrio, coordinador de un proyecto que describe como «espectacular». «El objetivo es que se desarrolle en otros centros de Burgos y que participe cualquier ciudadano que lo desee». Y es que gracias a su gestión, que incluye la colaboración con tres universidades y la empresa Georeplica Tecnologies, la iniciativa se ha extendido más allá del ámbito escolar.

Todo arrancó «hace dos años» cuando Del Barrio solicitó activamente a la NASA que permitiera incluir los nombres y apellidos de los ciudadanos que lo desearan a la misión y su esfuerzo ha sido recompensado con una extensión del plazo de registro.

«El espacio es de todos, y queríamos compartir esta oportunidad única. Hemos conseguido que la NASA extienda el plazo para que cualquier ciudadano que lo desee pueda obtener digital y físicamente su ‘tarjeta de embarque’ personal para la misión Artemis de la NASA de 2026», afirma Del Barrio.

¿Pero qué supone esa tarjeta de embarque? «Los nombres y apellidos de los participantes serán encriptados en un soporte digital que viajará en la nave Orión. La fecha límite para registrarse es el 21 de enero, y el lanzamiento de la misión, con cuatro astronautas a bordo, está previsto para el 5 de febrero de 2026».

Para obtener la 'tarjeta de embarque' gratuita a la Luna, quien lo desee puede hacerlo a través del sitio web oficial de la NASA: go.nasa.gov/TuNombreArtemis.

En el aula

El proyecto de Maristas no es solo un gesto simbólico, sino una demostración práctica de las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). «Los alumnos del Bachillerato Tecnológico, en la asignatura de Tecnología e Ingeniería, están investigando a fondo el corazón de la misión a través de la realización de un proyecto académico que expondrán en unas semanas», apunta el docente, quien recuerda que «a través del proyecto los alumnos abordan diversas áreas del conocimiento».

Sin duda, lo que más llama la atención de los estudiantes de la Misión es «el desarrollo de simulaciones de la trayectoria y cómo la NASA emplea la tecnología de gemelos digitales para predecir fallas y optimizar operaciones, garantizando la seguridad de los astronautas».

Y es que esta tecnología que parece sacada de otro planeta trabaja para eliminar el factor sorpresa, convirtiendo cada componente, sistema y proceso de la misión en un modelo virtual donde los ingenieros pueden experimentar con el futuro, garantizando el éxito de la vuelta a la Luna.

«Ha sido espectacular trabajar con el alumnado esta misión tan especial», comenta el coordinador, quien invita especialmente a los burgaleses a registrarse y formar parte de este suceso histórico. Pero su principal deseo es que esta iniciativa sea «replicada por otros centros educativos», demostrando el potencial de unir la educación con la vanguardia tecnológica mundial.