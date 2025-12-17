La comisión de investigación se pierde en disputas personales de las declarantes

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Media hora de discusión para determinar si la funcionaria responsable de la sección de Relaciones Institucionales, Protocolo y Comunicación del Ayuntamiento de Burgos comparecía o no en la comisión de investigación de las fiestas de San Pedro. Otro tira y afloja entre el equipo de Gobierno, que rechazaba su declaración al estar de baja, y la oposición. «No debería», señaló el secretario municipal en plena disputa. «No debe», matizaría al cabo de unos minutos mientras sugería incluir su comparecencia en la próxima sesión aunque todavía no haya recibido el alta. Al final, la aludida acabó respondiendo a las preguntas del Partido Popular, PSOE y Vox tras dejar clara su intención de hablar.

Lo acontecido este miércoles en el salón de plenos se asemeja más a un sainete que a una comisión de investigación. Un cara a cara entre la funcionaria y la coordinadora de Comunicación del Ayuntamiento. Periodistas ambas, airearon sus disputas personales mientras PP y PSOE aprovechaban la coyuntura para lanzarse los trastos a la cabeza.

Ya desde el minuto uno, la funcionaria aseguró que la llegada de Cristina Ayala a la Alcaldía propició una «situación anómala» que le hizo sentirse «humillada». «Vimos que se nos iba apartando de nuestras funciones», advirtió antes de precisar que, de entrada, le reclamaron las claves de las cuentas de correo institucionales. Poco después, según su versión, «me robaron las cuentas de las redes sociales».

«Se formó una especie de búnker en Alcaldía», prosiguió la funcionaria mientras hacía hincapié en que «no se me facilitaba información y hacía lo que podía». Tanto es así que, de acuerdo a su testimonio, le excluyeron de las ruedas de prensa salvo casos puntuales en los que era requerida. Por otro lado, le pareció «muy extraño» que le solicitasen la lista de correo de medios de comunicación para el envío de notas y convocatorias con el fin de incluir a miembros del PP. O que, de repente, los compañeros de otras áreas dejasen de contar con ella para organizar ruedas de prensa. Su conclusión, dadas las circunstancias, es que «alguien les dio la instrucción para apartarme».

«Estupefacta» ante las «declaraciones falsas» de la funcionaria, la coordinadora de Comunicación negó que se diese la orden de incluir a personal del PP en listas de correo salvo a una auxiliar del grupo municipal ‘popular’. Y como donde las dan las toman, afirmó que se han recibido «quejas» por el trabajo de la funcionaria en ruedas de prensa, amén de subrayar que se limita a reenviar notas informativas -no redactarlas- con «erratas y faltas de ortografía».

Interpelada por la oposición sobre su firma en informes de necesidad o el Plan de Publicidad Institucional y Comunicación, la coordinadora sacó a relucir un informe rubricado por un edil del PSOE durante el anterior mandato antes de sentenciar que «ni me inmiscuyo en el trabajo de los funcionarios ni hago expedientes administrativos». En cuanto a sus funciones, esgrimió que solo asiste al equipo de Gobierno porque «el PSOE y Vox no se han dirigido a mí». De ser así, según su relato, estaría «encantada de hacerlo».