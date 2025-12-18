Vox Burgos asegura sentirse «maltratado» por Ayala y califica la reunión de presupuestos de «farsa»

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«El equipo de Gobierno actúa de una forma déspota». Así lo asegura el grupo municipal de Vox, quien acusó a los populares de reunirse a escondidas con el PSOE para abordar el presupuesto de 2026. El portavoz, Fernando Martínez-Acitores, hacía estas declaraciones tras su reunión con el equipo de Gobierno para dar por rotas las negociaciones presupuestarias. Una reunión que la formación calificó de «farsa».

Con un tono de profunda decepción, el portavoz denunció haberse sentido el «maltratado» por la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y aseguró que las cuentas presentadas por los populares «son absolutamente socialistas».

Según Martínez-Acitores, el encuentro para hablar de los presupuestos ha sido una mera «performance» del equipo de Gobierno, alegando que no existía un interés real por alcanzar un acuerdo con ellos. «Siguen sin asumir que son un equipo de gobierno en clara minoría y gobiernan como déspotas», afirmó el portavoz, sugiriendo que el Ejecutivo local podría tener la vista puesta en aprobar las cuentas con el apoyo del PSOE.

El edil aseveró que no se han tenido en cuenta las propuestas de su formación, algunas de ellas ya negociadas antes de la presentación de los presupuestos. «Han sido ignoradas o bloqueadas por la Alcaldía», aseveró Martínez- Acitores, quien puso como ejemplo en materia de Hacienda y Fiscalidad, que «no se renuncie al crédito de 25 millones de euros, habiendo un remanente importante» o que «no se acoja en el documento una rebaja fiscal importante con el tipo mínimo del IBI, la supresión de la plusvalía y la bonificación del ICIO», entre otras.

En materia de Servicios Sociales, el portavoz de Vox recordó que el punto de mayor fricción tiene que ver con la Cooperación Internacional. «Se ha doblado el presupuesto cuando el acuerdo era reducirlo», apuntó y señaló que su formación quiere «mantener ayudas a la inmigración, siempre y cuando sea legal». Además, señaló que «sería necesario crear una Concejalía de Familia independiente, junto a la prometida Oficina de Atención a la Maternidad».

La formación también hubiera deseado incluir «la remodelación de la calle Alfonso VIII, así como la adquisición del antiguo hospital Yagüe para vivienda protegida». Especialmente críticos se mostraron con la gestión del proyecto del túnel de la calle Santander. «Pedimos que se retirara para aprobar la modificación presupuestaria y después nos engañaron».

En el área de cultura, señalaron la importancia de «incorporar una partida para dar solución al problema de goteras del Teatro Principal» así como mejorar la señalización del Camino de Santiago y el Camino del Cid, y la recuperación de la escuela de dulzaina». En seguridad, la formación reclamó «mejoras para los cuerpos policiales y la celebración del Día de las Fuerzas Armadas».

Vox lamenta que el equipo de Gobierno haya pasado de la negociación con sus socios naturales a reunirse con el PSOE. «Hoy acaba la farsa. No tenían interés en acordar con nosotros y ya lo han demostrado con unos presupuestos que podrían estar firmados por los socialistas», sentenció el concejal de Vox, Ignacio Peña.