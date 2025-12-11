Ayala sigue la "hoja de ruta" del presupuesto de 2026 sin pensar en la cuestión de confianza

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno no da por hecho si acudirá o no a una cuestión de confianza, igual que en 2024, para aprobar el presupuesto del próximo 2026, a pesar de que los grupos de la oposición, PSOE y Vox, ya han anunciado su voto en contra del proyecto que conocieron hace una escasa semana.

La portavoz municipal del PP, Andrea Ballesteros, explicaba la «hoja de ruta» que va a seguir el presupuesto antes de someterse a votación en un Pleno extraordinario anunciado para el 29 de diciembre. Y denunciaba lo que considera «un rechazo frontal» por parte del resto de formaciones políticas que tienen representación en el Ayuntamiento de Burgos.

«La verdadera faceta de la oposición es poner excusas para tratar de no llegar a ningún acuerdo», afirmó, tras la reunión semanal del equipo de Gobierno, para añadir que siguen esperando las propuestas de Vox y de PSOE para que se puedan estudiar por parte de un PP en minoría.

Ballesteros ha recordado que se reunieron con concejales de ambos grupos para presentarles unas líneas generales. Sin embargo, tras aquella cita, los portavoces de las formaciones pidieron un documento presupuestario con todo detalle. Pues bien, según recuerda, la semana pasada se les facilitó esta información y ahora el PP está a la espera de las aportaciones que quieran incluir con la finalidad de llegar a algún acuerdo.

Sin embargo, la concejala popular ha asegurado que desde el PP no se les ha llamado a nuevos encuentros. «Nos vemos con frecuencia en las comisiones y el lunes habrá junta de portavoces y en estos ámbitos podrían hacernos llegar las ideas que tengan para aportar a las cuentas», añade.

El calendario que maneja el PP es que el presupuesto pase por los organismos autónomos, después de que haya sido aprobado este jueves en Junta de Gobierno. Este viernes figura en el orden del día del Consejo de Cultura y Turismo, el día 15 en Movilidad y Transportes y el 16 en Servicios Sociales. Además, se ha fijado una reunión del Consejo Social para el 17 de noviembre para que representantes de entidades y empresas conozcan el documento y el 19 de diciembre se reunirán las juntas de distrito con la misma finalidad. Por último, el 22 de diciembre llegará a una Comisión extraordinaria de Hacienda, de donde saldrá el dictamen que llevar a Pleno municipal.

Por cierto, que en la reunión de la Junta de Gobierno no se ha decidido si se recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en la que desautorizan los trámites urbanísticos emprendidos por Ayala para desarrollar aparcamientos en altura en la ciudad de Burgos. Ballesteros aseguró que no es una prioridad para el equipo de Gobierno, que ya había desechado el previsto en la calle María Amigo (Gamonal) y tampoco tenía interés por el que pretendía en la zona Sur, junto al colegio ‘Sierra de Atapuerca’.

En el presupuesto de 2026 existe la previsión de realizar los pliegos para los proyectos de un aparcamiento subterráneo en María Amigo y uno semisubterráneo en el casco histórico alto. En este caso, y aprovechando la ladera del Castillo, se prevé una parte de la instalación subterránea y otra en superficie.