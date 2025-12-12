Vox solicita al PP una reunión para abordar propuestas al presupuesto municipal de 2026

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Si desde el equipo de Gobierno del Partido Popular no se había tomado ninguna iniciativa concreta para abordar nuevas negociaciones con PSOE y Vox sobre el presupuesto municipal para 2026, ha sido esta segunda formación la que ha descolgado el teléfono o más bien abierto una conocida aplicación de mensajes.

Así lo confirmaba Fernando Martínez-Acitores, portavoz del grupo municipal de Vox, que indicaba que este viernes había escrito un mensaje al concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, para concretar una cita para el próximo jueves, después de la reunión semanal de la Junta de Gobierno.

Martínez-Acitores aseguraba que ve complicado llegar a ninguna clase de acuerdo con el Partido Popular en relación con las cuentas del Ayuntamiento de Burgos, sin embargo, dijo: «que no sea por no sentarnos a hablar». Su formación ya trasladó el pasado viernes que no le gustaban los detalles que había conocido del presupuesto, pero sí que es cierto que esperaba una llamada del equipo de Gobierno para seguir conversando, según las palabras que públicamente habían dicho tanto la alcaldesa, Cristina Ayala, como otros concejales del PP. Según esas declaraciones, tras presentarles el borrador preveían volver a reunirse con los portavoces de los dos grupos de la oposición. Sin embargo, no se había movido ficha por el PP, a pesar de que la portavoz de este grupo, Andrea Ballesteros, indicó el jueves que seguían esperando las aportaciones al presupuesto.

Por lo que respecta a Vox, su portavoz, insistió en que mantiene un alto grado de desconfianza hacia el PP, después de otras negociaciones relacionadas con las cuentas o con las modificaciones presupuestarias. A pesar de ello, ha solicitado esta reunión, que está por concretar.

Añadió que después de haber examinado las 20 o 25 hojas con datos presupuestarios, serán «más exigentes» en sus demandas al equipo de Gobierno a cambio de un apoyo o quizá de una abstención. Por el momento, Vox ha votado en contra de los presupuestos del Servicio de Deportes y de la Gerencia de Cultura.