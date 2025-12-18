CCOO denuncia esperas de «hasta dos años» para realizar la primera valoración de dependencia

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La atención a la dependencia es otra de las reivindicaciones de la Federación de Jubilados y Pensionistas que denuncian que los datos de primera evaluación no son tan buenos como de los que presume la Administración regional. «El Gobierno de Castilla y León dice que estamos al 99% de respuesta, pero es sobre los grados de dependencia que ya están valorados porque hay un porcentaje muy grande de personas que no han recibido esa primera valoración inicial», señala la secretaria general de la Federación a nivel regional, Marisol García. Según sus cálculos, «hay personas con las que se tarda entre 168 y hasta dos años para esa primera valoración».

Ponen el foco, también, en la situación de personas dependientes que están a cargo de sus familiares. Se estima que son el 21% de ellos el cuidado los realizan los familiares y «no están contabilizados porque se hacen gratuitamente, sobre todo mujeres». Reclaman que «se aumenten recursos porque la dependencia, como la atención a mayores, se está dejando en manos casi totalmente privadas», concluyo García.

Brecha de género en las pensiones

Por otro lado, el secretario general de la Federación Nacional de Pensionistas y Jubilados, Ignacio Javier García, mostró su malestar por la solución establecida por la Seguridad Social a los sucesivos rechazos del tribunal Europeo al complemento por maternidad de las pensiones. «El porcentaje de hombres que están recibiendo el reconocimiento es mucho mayor del de las mujeres que lo están percibiendo, con lo que la medida se está volviendo en contra y lo que era un complemento para reducir la brecha, la está aumentando».

La iniciativa se planteó de manera inicial como un complemento por hijo para mujeres que dejaron de trabajar por el cuidado de los hijos. Tras la negativa de Europa por la discriminación positiva, se pasó a cobrar tanto por hombres como por mujeres. Ahora se plantea que sea la pensión más pequeña de la pareja quien perciba este complemento.