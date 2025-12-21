La brecha de género en la jubilación sigue creciendo y está en 676 euros

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El mercado de las pensiones perpetúa la brecha de género registrada desde hace años en las prestaciones percibidas mes a mes. Una desigualdad que lejos de corregirse sigue creciendo. Es superior a la de las nóminas de hoy y ya está en 676 euros al mes. En noviembre la pensión media estaba en Burgos en 1.599 euros de media. La cifra crece un 4% en un año. Ellos perciben de media 1.862 euros, 71 euros más que en 2024, y ellas 1.186 euros, 62 más que hace un año. Ellas perciben 676 euros menos.

La situación no tiene visos de mejorar. Los cambios del complemento de maternidad diseñado en 2019 para superar esa brecha de género en las pensiones de jubilación, declarado no legal por parte del Tribunal Europeo, no permite que se corrija. Ellos cobran más que ellas por este concepto y, en los últimos meses, ellos reciben más este reconocimiento que ellas.

«Como se ha declarado ilegal, ahora lo cobran tanto hombres como mujeres y en lugar de ser un complemento para reducir la brecha está sucediendo que es un complemento que la aumenta, de hecho en los últimos meses el porcentaje de hombres que están recibiendo el reconocimiento es mucho mayor que el de las mujeres a quienes se reconoce, el complemento por maternidad está perdiendo su función», señaló en Burgos el secretario general de la Federación Estatal de Jubilados y Pensionistas de CCOO, Ignacio Javier García.

Según los últimos datos registrados en el Observatorio Social de las Personas Mayores de CCOO en Burgos, ellos registran menos reconocimientos de este complemento, pero su importe es mayor. Así, de las 9.651 pensiones que tienen reconocido este complemento por hijos en la provincia de Burgos (a fecha de diciembre de 2024), la mayor parte está destinado a mujeres, 6.808. Ellos cuentan con este plus en su pensión en 2.843 casos. Pero en ellos la cuantía es superior. De esta manera, el importe medio que cobran por este complemento los jubilados burgaleses son 105,30 euros al mes, mientras que en las jubiladas es de 75,36 euros.

Europa no reconoce esta discriminación positiva porque «se basan en una norma de los años 80» y el Ministerio de la Seguridad Social valora como casar el objetivo inicial de reducir la brecha de cotizaciones en la jubilación con la normativa europea. «Quieren igualar todas las situaciones y la única diferencia sería que quien tenga la pensión más baja es quien tendría derecho a ella, pero si un 30% de hombres lo cobran, el problema seguirá persistiendo», denuncia García.

La provincia de Burgos cuenta con 64.408 pensionistas que tienen reconocidas 65.983 pensiones. Ellos son más que ellas. Los jubilados burgaleses son 40.205, mientras que las jubiladas son 24.203. La cifra sigue creciendo de la misma manera que se ha incrementado la incorporación laboral de la mujer a lo largo de las décadas. Así, el reconocimiento de jubilaciones en mujeres ha crecido en casi 1.200 de 2024 a 2025. Hace un año eran 23.426 mujeres con una pensión de jubilación. Pero el importe no crece al mismo ritmo. «La mujer sigue arrastrando en este periodo la brecha salarial que ha sufrido durante su vida laboral: ellas acceden a los empleos con menos carga salarial y trabaja menos tiempo, con lo que la cotización se resiente», explican desde CCOO.

Si bien es cierto que la situación se ha ido corrigiendo en los últimos cinco años. En noviembre de 2019, Burgos tenía reconocidas 59.946 pensiones de jubilación de los que 39.020 eran hombres y 20.426 mujeres. Entonces la pensión media estaba en 1.199 euros al mes, con una brecha de 575 euros entre ellos y ellas. La pensión mensual de ellos era de 1.407 euros frente a los 832 euros de ellas.

El tramo que más ha crecido es el de jubilados de 65 a 67 años. Según datos del Mercado del Trabajo y las Pensiones de Hacienda, relativas a 2024, en este tramo de edad tenían reconocida una pensión 36.388 burgaleses, con unos ingresos medios de 24.898 euros. La cifra supone un incremento del 2,3% en el número de beneficiarios y un 3,9% más en el importe. Ellos so 20.914 frente a 15.474 mujeres. La cuantía anual que declaran ante Hacienda es de 27.965 en ellos y de 20.753 en ellas. En mayores de 75 años la situación se invierte en beneficiarios. De los 41.391 que hay 22.283 son mujeres frente a 19.108 hombres. La cuantía sigue siendo mayor en ellos, 23.617 euros de media, frente a la que perciben ellas, 16.322.