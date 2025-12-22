El PP, "decepcionado", acusa a PSOE y Vox de "deslealtad" a la ciudad por "bloquear" el presupuesto

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo (PP), acusaba al PSOE y a Vox de "deslealtad" a la ciudad tras votar en contra del proyecto de presupuesto municipal para 2026 en la comisión de Hacienda, trámite previo obligatorio al Pleno extraordinario previsto para el próximo 29 de diciembre.

El edil tildó de "bloqueo" la postura de la oposición y confesó sentirse "decepcionado". Aseguró además que ambas formaciones deberán "responder de su decisión ante los burgaleses", por privarles, indicó, de proyectos que aspiran a transformar la ciudad.

Materializado, por tanto, el 'no' ya anunciado por PSOE y Vox, Hacienda elevará a la sesión plenaria un dictamen desfavorable. No obstante, Manzanedo confía aún en que durante el debate ambas formaciones reconsideren su postura y apoyen un documento que, según defendió, dotará a Burgos de infraestructuras "propias del siglo XXI". Y es que, en ese sentido, el edil popular subrayó que el rechazo al presupuesto no supone un veto a PP o al equipo de Gobierno, sino "al desarrollo de la ciudad" alimentado por "un volumen de inversiones histórico".

En concreto, recordó que la cuantía prevista en este ámbito asciende a 34,7 millones, dentro de un presupuesto global de 269 millones, lo que supone un incremento del 7,6% respecto al ejercicio anterior. Entre las partidas destacadas, que el rechazo de la oposición "paralizará", Manzanedo citó los 6,3 millones de euros para centros cívicos -incluido el nuevo espacio de la zona oeste-, 4,5 millones para la remodelación de instalaciones deportivas, actuaciones de mejora de las instalaciones de Protección Civil, convenios municipales diversos y proyectos urbanos como el bulevar de la calle Vitoria, una iniciativa que, recalcó, figuraba en el programa electoral del PSOE.

El concejal de Hacienda lamentó que el rechazo al presupuesto se anunciara tras un análisis "mínimo" del documento, contra el que ambas formaciones arremetieron "apenas 24 horas después de conocer su contenido", y criticó lo que tachó de mero "teatro político" por estar decidido el 'no' de entrada, basado además en líneas rojas "que no entendemos", aseguró. En su opinión, insistía, el bloqueo al conjunto de las inversiones "no puede deberse" a la negativa a iniciativas como el ambigú o el túnel de la calle Santander.

¿Qué ocurrirá si el voto en contra vuelve a ser mayoritario en el Pleno del 29? Se verá. Así respondía a la cuestión Manzanedo, consciente de los dos escenarios que se abrirán en ese caso: una prórroga de las cuentas en vigor o una cuestión de confianza, fórmula empleada el año pasado para aprobar el presupuesto actual. Aseveró que hasta el próximo lunes, y siempre en función de lo que ocurra, "no se tomará la decisión oportuna", pues hasta entonces existe margen para un acuerdo.

En cuanto a la posible negociación de 'urgencia' dada la situación, el edil de Hacienda defendió que el PP siempre ha estado dispuesto a "sumar y no restar" propuestas de los grupos de la oposición al presupuesto inicial, pero aseguró que no ha recibido aportaciones concretas por parte de PSOE y Vox. "Nos hemos encontrado con un 'no' rotundo desde el primer momento, desde hace dos meses, cuando tuvo lugar la primera toma de contacto", concluyó.