Lotería de Navidad 2025. El segundo de Bimba y Lola se celebra en la calle de la Moneda

"Me estaba preparando para venir a trabajar, cuando mi marido me ha dicho oye que ha tocado en Bimba y Lola, creo que es el tuyo, no me lo podía creer". Así cuenta Lucía Jaén Caballero lo animado que ha sido el inicio de la jornada. "Llamé a mi encargada, Marta, para ver si era cierto y estaba atacada, me paré en la cafetería donde tomamos el café, para beber un poco de agua, y cuando me ha preguntado ¿qué te pasa? Ya le he dicho, nos ha tocado la lotería", explica.

Verse a las puertas de la tienda Bimba y Lola de la calle de La Moneda con su compañera, "ha sido un subidón, nos hemos abrazado... es superbonito, no sé ni lo que nos ha tocado, pero es que aunque fueran 300 euros, es una alegría porque ha tocado a todos los trabajadores de toda España y somos muchas familias", reconoce.

El 70.048 se ha llevado el segundo premio de la lotería de Navidad, que reparte 125.000 euros por serie. En Bimba y Lola ofrecían participaciones de cinco euros a todos los trabajadores de dos décimos. Por eso una de las trabajadoras, de baja por maternidad, se ha acercado a la tienda. "No sé cuanto me ha tocado, compré varias participaciones de cada uno de los dos décimos, cuando me han dicho ha sido una locura", reconoce. "Viene con un pan bajo el brazo" le decía una compañera.

La historia de Laura también es especial. "A penas llevo cuatro meses en Burgos, vinimos por el trabajo de mi marido con la niña, e iba a ir a Mercadona a Trabajar cuando me llamaron de Bimba y Lola en septiembre, y me dije allí me voy que llevo 21 años dedicándome a la moda y muy contenta, pero esto sí que no lo esperaba", explica la gaditana del pueblo pesquero de Palmores.

En Burgos son ocho las trabajadoras de la firma de moda donde "todos hemos comprado participaciones, unas más otras menos, una no ha cogido nada de Lotería y la que más participaciones ha jugado ha sido la señora de la limpieza que es a la que más le ha tocado que había comprado 40 euros".

Entre pasta, bombón, una copa de vino y muchos saludos, la alegría se ha instalado por la céntrica calle de la Moneda. "Han venido a felicitarnos, es todo como muy bonito", señalan. Entre saludos, de conocidos que se acercan y tiendas vecinas, y llamadas de teléfono, la sonrisa no se escapa entre atención a un cliente y otro. Las fechas invitan al consumo y en la tienda están en plena campaña navideña. Mientras hacen cálculos, "creo que 60.000 euros, mi padre me ha hecho el cálculo hasta con el descuento de hacienda, no sé si 58.000 una alegría vamos", enumera.