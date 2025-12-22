Lotería de Navidad 2025. Villarcayo reparte 10 décimos de un cuarto. "Ya era hora de dar un premio"

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Lotería de Navidad también ha dado una alegría en la localidad de Villarcayo. La administración de Loterías número 1 de la localidad ha expedido una serie, diez décimos, del 25.508. Un cuarto premio del Gordo de Navidad. "Ya era hora de dar un premio en el Sorteo de Navidad!", exclamaba el gerente de la administración, Javier Alonso. Décimos que se han vendido en ventanilla y, sospecha, entre turistas. "Aquí en agosto es cuando más vendemos, se cuadriplica la población y quien más quien menos se lleva lotería". Por eso cree que el cuarto premio estará muy repartido. Probablemente, lejos de Villarcayo porque, aunque había alegría en la administración, no se había acercado ningún agraciado.

En la administración de Villarcayo "llevábamos unos añitos sin dar nada". Recuerda Alonso que habían dado premios en 2003 y en 2013 con lo que "es una alegría repartir suerte". El 25.508 también ha repartido suerte en la administración de loterías del Centro Comercial Río Shopping en Valladolid.

Así, aunque el Gordo ha pasado de largo en Burgos se han repartido dos cuartos premios. Al de Villarcayo se le unen las dos series de la administración El Pulpo de la Suerte en la capital con el 78477; un quinto que se ha distribuido en la administración de la Plaza Santamaría de Aranda de Duero con el 77715 y las dependientas de Bimba y Lola que han comprado participaciones del segundo premio (70048) que había distribuido la firma por todos sus establecimientos del país.