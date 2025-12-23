Vox acusa al PP de «autobloquear» el presupuesto sin dar «explicaciones a los burgaleses»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Con las negociaciones en dique seco y el pleno extraordinario a la vuelta de la esquina, el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos ve complicado -pero no del todo imposible- alcanzar un acuerdo con el Partido Popular para sacar adelante el presupuesto de 2026. Más que nada, porque el equipo de Gobierno ha optado por «autobloquear» sus propias cuentas mientras acusa a la oposición de «deslealtad».

«Una estrategia muy pepera», comentaba irónicamente este martes el portavoz municipal de Vox, Fernando Martínez-Acitores, tras reiterar que el Ejecutivo de Cristina Ayala se ha negado en redondo a estudiar las «más de 40 peticiones» planteadas por su formación. Lo único que sacó en claro, después de mantener un par de reuniones con el PP para negociar un posible acuerdo, es que se les exige un apoyo sin fisuras con dos «líneas rojas» sobre la mesa: el túnel de la calle Santander y que se doble la partida destinada a la cooperación al desarrollo.

Cree que el portavoz de Vox que el «alcalde en funciones», Juan Manuel Manso, tratará de recabar el respaldo de Vox prácticamente in extremis. Se lo dejó caer este lunes durante la Junta de Portavoces al afirmar que «de aquí al 29 había varios días» para retomar las conversaciones. Sin embargo, Acitores no ha vuelto a saber nada del PP y el tiempo corre en su contra.

«Esperan una adhesión incondicional», apostillaba el también edil de Vox, Ignacio Peña, convencido de que los 'populares' pretenden «imponer» sus cuentas a cambio de nada. Mientras tanto, el equipo de Gobierno se esmera en «trasladar una imagen que no se corresponde con la realidad» con el objetivo de «culpar a los demás de su propia incompetencia».

Llegados a este punto, y aunque no sería descartable que Vox acabe aceptando el envite, Acitores considera que el PP debería dar «explicaciones a los burgaleses». Peña, directamente, exige a los concejales del Ejecutivo que se dejen de «teatrillos, quejas injustificadas y acusaciones falsas».

Impera actualmente, a juicio de Vox, un clima de «absoluto caos» y «desorganización» en el Ayuntamiento capitalino. Prueba de ello es la convocatoria apresurada de comisiones con «intereses partidistas». Tan solo esta semana, en apenas un par de días, se han programado siete convocatorias. Y Acitores, que no tiene el «don de la ubicuidad», se vio obligado a enviar sustitutos.

«Peor que antes»

Más allá de la existencia de «un montón de órganos que se solapan», el grupo municipal de Vox pone en tela de juicio el funcionamiento orgánico del área de Participación Ciudadana. En su opinión, resultaría «más producente» que adquiera «carácter de control», como también se ha planteado en las Juntas de Distrito, para evitar meros análisis de situación.

Sobre el último informe de quejas y sugerencias relativo al tercer trimestre del año, Acitores sostiene que «el Ayuntamiento funciona peor que antes». «La tendencia, que estaba siendo la contraria, se ha roto», argumentaba tras poner de manifiesto que, entre julio y septiembre, se recabaron «más quejas y menos sugerencias». Pese a ello, la comisión específicamente convocada para presentar el dosier se limitó a «repasar» los resultados.

​«Navidad tradicional»

Ya de paso, Vox volvió a reivindicar un replanteamiento de la programación de Navidad por parte del Ayuntamiento. Según Acitores, la percepción que se tiene en la ciudadanía es de que «están bajando el nivel». En cualquier caso, «no se trata de una competición, de tener más luces que Vigo o de que nos vean en Marte».

Amparándose en su carácter religioso, la propuesta de la formación verde pasa por consolidar una «Navidad tradicional». En este sentido, su propuesta de cara al próximo año se basaría, fundamentalmente, en dar mayor protagonismo a los villancicos, los concursos de belenes, los grupos de folclore o las celebraciones litúrgicas.