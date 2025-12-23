Los visitantes extranjeros salvan el año en los hoteles de la capital

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

A falta del mes de diciembre para cerrar el año, se puede decir que 2025 le ha ido bien al sector hotelero de la capital. En la ciudad de Burgos sube el número viajeros y pernoctaciones gracias al fuerte tirón del turismo extranjero registrado este 2025 que está a punto de decir adiós.

Entre enero y noviembre la ciudad ha acogido a 466.343 viajeros, lo que supone un incremento del 3,8% respecto al número de visitantes que se registró en un establecimiento hotelero en el mismo periodo del año 2024. La cifra permite ganar 18.203 turistas más. En cuanto a las pernoctaciones registradas, son 15.579 más que el año pasado, al registrar 741.873 noches de visitantes en un hotel de la ciudad de Burgos.

Esta mejora viene dada, especialmente, por el turista extranjero, cuyo pico de afluencia se registró en el mes de julio, en el que se sumó a las vacaciones estivales el desarrollo de la Dance World Cup que atrajo a 8.000 personas de diferentes nacionalidades. De hecho, julio es un mes en el que viajeros y precios y rentabilidad hotelera se dispararon.

En el cómputo anual, se alojaron 192.421 extranjeros en plazas hoteleras de la capital. La cifra supone un incremento interanual del 9,5% respecto al mismo periodo de 2024. Eso deja 16.834 turistas foráneos más. Este dato tiene su trasvase en lo que a pernoctaciones se refiere. Entre los viajeros extranjeros se realizaron 275.530 noches en un hotel de la ciudad. La cifra se ha incrementado en un 14,2% respecto al año anterior, con 34.157 alojamientos más.

Estos buenos datos de visitantes de otros países se han convertido en un colchón para la tibieza del viajero nacional. Siendo su peso muy significativo, el turista que se acerca a la ciudad es principalmente de otras provincias del país, no ha experimentado una gran mejora durante el año 2025.

Según las cifras de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística, se han registrado 304.385 viajeros venidos de diferentes puntos del país, lo que supone una ligera mejora del 0,5% con 1.366 visitantes más. Pero lo que se desploman son las pernoctaciones.

Entre enero y noviembre se han hospedado en un hotel de la ciudad 466.343 visitantes españoles, lo que supone una variación negativa del 4%. Es decir, los turistas españoles han acortado su estancia con 19.578 noches de hotel menos. Un descenso que se ha podido compensar con el hospedaje liderado por el turista extranjero.

El pico de viajeros del mes de julio se ha dejado sentir en el asentamiento de las tarifas para el resto del año. La tarifa media diaria, ADR, registró en julio el máximo de 103,1 euros por habitación. La cifra ha bajado en los meses posteriores, pero la tendencia al alza respecto al mismo periodo del año anterior ha sido una constante. Como referencia puede tomarse noviembre, último dato facilitado por el INE. Este año se ha registrado un valor de 75,46 euros por habitación, lo que supone un incremento del 9,32% respecto al año pasado, en el que el precio medio por estancia se situaba en la capital en poco más de 69 euros.

Esto conlleva también que las ganancias hayan subido ligeramente. De esta manera, el RevPar , que mide el ingreso promedio generado por cada habitación disponible durante un periodo determinado, de los hoteles de la ciudad se situó el pasado mes en 51,18 euros. Esto supone un incremento de la rentabilidad en un 25,6% respecto al año anterior, en el que el RevPar de los establecimientos hoteleros de la capital burgalesa estaban en 40,78 euros.

Durante el mes de noviembre en la capital han permanecido abiertos 62 hoteles, son siete establecimientos menos que en el mismo mes del año pasado. La cifra difiere ligeramente en habitaciones y plazas disponibles. Así, este año estaban disponibles 2.000 habitaciones para 3.865 plazas. El penúltimo mes del año pasado eran 2.086 habitaciones para 4.018 plazas. Con menos disponibilidad, el grado de cobertura por plaza fue más alto este mes de noviembre, con una ocupación por plaza del 52,2%, el 61% de reserva en fin de semana y un 66% por habitación. El sector emplea a 584 personas.