Postales de Navidad con alma, corazón y trabajo en equipo

Diego Santamaría Burgos

El pasado viernes, en una residencia de mayores, se produjo una de esas escenas que se graban para siempre en la retina. Javier Martínez, técnico de Ocio de Cocemfe Burgos, repartía postales de Navidad junto a sus compañeras cuando se fijó en una anciana que le daba la espalda. En un momento dado, la mujer besó la felicitación con eterna gratitud. Cualquier regalo, cuando la soledad acompaña más de lo debido, se recibe con especial ilusión. Más aún en esta época del año.

«Es muy agradable cuando te dejan entrar para dárselas en persona». No siempre es posible, pero Martínez y el resto del equipo procuran que así sea. El simple hecho de ver la cara de los destinatarios, esa tímida sonrisa que asoma al leer la dedicatoria, hace que el esfuerzo haya merecido la pena.

Más de 3.700 postales navideñas, todas a mano y «ninguna igual». La campaña Contigo en Navidad de Cocemfe Burgos ha superado este año sus propias expectativas. Si ya las 2.170 felicitaciones de las pasadas fiestas supusieron un plus de trabajo y coordinación, lo de los últimos meses ha sido una auténtica locura.

Un grupo de abuelas lee con detenimiento las tarjetas nada más recibirlas.TOMÁS ALONSO

Con el reto planteado de antemano y para no pillarse los dedos, los talleres de elaboración de postales arrancaron el 23 de septiembre. 16 usuarios de la entidad, familiares y amigos acudieron a la cita. De la preparación y disposición del material se había encargado previamente Lidia de los Mozos, promotora de la iniciativa y socia de la Asociación de Fibromialgia y Astenia Crónica Burgalesa (Afibur).

«Es el trabajo que no se ve», advierte Martínez a sabiendas de que Contigo en Navidad no sería posible sin tamaña aportación. Desde la primera convocatoria hasta la última, en petit comité el pasado mes de noviembre, 173 personas decidieron colaborar de manera altruista con la causa. Ocho sesiones, en total, a las que asistieron usuarios de Cocemfe Burgos y asociaciones amigas como Down Burgos o Aspanias; voluntarios de la factoría de L’oréal e incluso niños pequeños con excelentes dotes para las artes plásticas.

Los talleres, abiertos «a todo el mundo», no solo se llevaron a cabo en la sede de la entidad. En dos ocasiones, el equipo se desplazó hasta el Centro Sociosanitario Graciliano Urbaneja con el objetivo de implicar a varias organizaciones bajo el paraguas de Cocemfe Burgos como la Asociación de Familiares y Afectados de Espondilitis Anquilosante de Burgos (Afaea), la Asociación para la Atención de Personas con Daño Cerebral (Adacebur) o Afibur. Como era de esperar, «la acogida fue muy buena» y, sin duda, se repetirá en futuras ediciones.

«Con mucho mimo y cariño»

A diferencia del año pasado, Martínez ha contado con un amplio grupo de colaboradores para repartir las tarjetas. Muy de agradecer, desde luego, porque no solo se tenían que entregar en Burgos capital. La hoja de ruta abarcaba residencias y fundaciones asentadas en localidades como Aranda de Duero, Briviesca, Miranda de Ebro, Oña, Salas de los Infantes o Villagonzalo Pedernales, llegando incluso hasta Aguilar de Campoo (Palencia).

Demasiado recorrido para una sola persona. Menos mal que la solidaridad forma parte del ADN de Cocemfe Burgos, que no se olvidó de enviar postales a ONG y fundaciones también enmarcadas en el tercer sector como Accem, Burgos Acoge, Intras o La Rueda. Asimismo, se reservaron unas cuantas felicitaciones para los pacientes Unidad de Diálisis del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) -a través de la Asociación para la Lucha Contra Enfermedades Renales (Alcer)- y usuarios del servicio de Teleasistencia Domiciliaria con el apoyo del Centro de Acción Social (CEAS) Burgos Rural Sur.

Cada postal de Cocemfe Burgos incluye la firma de la persona encargada de su diseño.TOMÁS ALONSO

«El año pasado aspiré a mucho», reconoce Martínez. Afortunadamente, los trabajadores y miembros de la Junta Directiva de Cocemfe Burgos no se lo pensaron dos veces a la hora de aportar su granito de arena en el reparto. De cara a la próxima edición, además, la idea es crear un grupo de scrapbooking con su propia máquina de recortar para que «Lidia no tenga tanta carga de trabajo».

Lo importante, en cualquier caso, es la reacción de todas aquellas personas que se sienten queridas al recibir estas postales. Cada artista firma su propia obra, diseñada con esmero, aunque el texto sea el mismo. «Desde Cocemfe Burgos quiero hacerte llegar esta tarjeta navideña que he decorado con mucho mimo y cariño. Estoy muy feliz de que hayas recibido esta felicitación, deseo que te guste y disfrutes tanto como yo al hacerla». Así reza la misiva, escrita con el corazón, antes de enviar un «cálido abrazo» a personas desconocidas que, como todo el mundo, merecen «felices fiestas».

Seguramente, más de uno haya llorado de alegría al recibir tan afectuosa postal. Martínez fue testigo de ello el año pasado y tuvo claro que Contigo en Navidad debe seguir adelante. Le enternece observar la emoción de los destinatarios. Muchos se fijan prácticamente al instante en la firma. Y él, encantado, les cuenta quién se ha encargado de decorar el sobre y la tarjeta, cuáles son sus circunstancias y, sobre todo, por qué tomó la decisión de formar parte de un proyecto solidario cuya principal pretensión es hacer de la Navidad una fiesta mucho más humana y alejada del consumismo imperante que todo lo empaña.