El heavy metal toma Gamonal: Llega el V Festival Candelas – Zurbarán Rock

El próximo sábado 31 de enero de 2026, la Plaza Nueva de Gamonal volverá a convertirse en el epicentro del heavy metal y el hard rock. A partir de las 19 horas y bajo el marco de las fiestas del barrio, se celebrará el V Festival Las Candelas – Zurbarán Rock Burgos.

Esta edición consolida la doble categoría competitiva introducida el año pasado, permitiendo que bandas de todos los rincones de Castilla y León compartan escenario con el talento local burgalés en un evento de entrada totalmente gratuita.

En la categoría de Castilla y León, el cartel presenta una oferta variada y potente. Desde León llegan Corvus V, «una formación que navega entre una amplia gama de estilos, desde el metal moderno, hard rock, groove e industrial», tal y como señala la organización, y Edén, que aportarán la solidez del heavy metal clásico gracias a «una trayectoria marcada por una propuesta sólida en directo y composiciones potentes».

Por su parte, los vallisoletanos Alterade aportan experiencia fusionando rock metal y hard rock con influencias del sonido americano clásico, confluyendo con destellos de funk, punk y progresivo. Estas bandas buscarán demostrar su veteranía y frescura ante el público burgalés en una noche que promete intensidad desde el primer acorde.

El talento local estará representado en la categoría Burgos por dos nombres de peso en la escena actual. Antecessor, banda formada en 2001, descargará su sonido influenciado por el groove y el death metal para presentar su reciente trabajo ‘Neologismo’. Junto a ellos estará Khorea, un proyecto más joven, pero compuesto por músicos experimentados que combina el metal contemporáneo con bases electrónicas, defendiendo en directo los temas de su primer álbum Into the Maelstrom.

El clímax de la jornada llegará al finalizar las actuaciones, cuando se anuncie qué banda de cada categoría se ganará el derecho a participar en la 9ª edición del festival Zurbarán Rock Burgos, previsto para los días 10 y 11 de julio de 2026. Los ganadores compartirán cartel con estrellas internacionales ya confirmadas como la mítica Doro, los suecos Hardcore Superstar y el esperado debut esperado e histórico en España de Heaven’s Gate, en un evento que contará con un total de 18 bandas.

El objetivo

El festival es una muestra del compromiso con la cultura y con la necesidad de hacer proyectos globales de la Asociación Metal Castellae en colaboración con la comisión de fiestas del Barrio de Gamonal. La finalidad de este proyecto es fomentar la cultura musical, promocionando y visibilizando artistas musicales de Castilla y León, y a la vez, llenar cada vez más espacios de Burgos de cultura, a través de la música rock, en todas sus vertientes.