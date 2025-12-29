La Diputación de Burgos adelantará la convocatoria de subvenciones, convenios y Planes Provinciales a enero

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Optimizar la gestión municipal de los ayuntamientos de la provincia para que puedan diseñar su hoja de ruta y trabajar en sus proyectos con antelación». Ese es el objetivo de la estrategia del equipo de Gobierno de la Diputación de Burgos centrada en adelantar las convocatorias de subvenciones, convenios y Planes Provinciales.

Así lo explicó la portavoz del Partido Popular en la Administración provincial, Inmaculada Sierra, quien señaló que «de esta manera, las entidades locales podrán conocer los recursos disponibles desde el primer momento y aplicar a las ayudas sin sufrir los retrasos de años anteriores y agilizando cuestiones como la contratación de personal, tan necesaria en las localidades burgalesas».

De esta manera, Sierra avanzó que el propósito del equipo de Gobierno es que «en enero salgan la inmensa mayoría de los convenios y subvenciones, así como los Planes Provinciales».

Por áreas, en lo que se refiere al bloque destinado a la extinción de incendios, protección civil, agricultura, ganadería y ciclo del agua, el equipo de Gobierno adelantará el Plan de Entidades Locales 2026, que movilizará 6,4 millones de euros y que «permitirá una inversión total de 7,2 millones en el territorio».

En este área se adelanta, además, la convocatoria destinada a la reparación de caminos rurales, que conlleva una partida de 2 millones de euros, así como las subvenciones para el mantenimiento y mejora de agrupaciones de defensa sanitaria de ganado ovino y vacuno. También se suman las ayudas a organizaciones agrarias para actuaciones de información y asesoramiento por valor de 37.000 euros.

En el ámbito de Formación y Empleo, que también supone un importante respaldo económico para los ayuntamientos de la provincia, «adelantando las convocatorias logramos que los consistorios no tengan que esperar varios meses para formalizar contrataciones que son tan necesarias para ellos así como una ejecución de los fondos mucho más eficiente y temprana que en ejercicios pasados».

De esta manera, se adelantará la convocatoria de 1,6 millones de euros para el Plan General de Empleo y 500.000 euros para el Plan de Discapacidad.

En el ámbito de Acción Social, «se consolidan y adelantan los convenios con entidades referentes como Accem, Alcohólicos Rehabilitados, Adoratrices Burgos, Cáritas Diocesana, Parkinson y Fundación Candeal-Proyecto Hombre», desarrolló Sierra, quien destacó el impulso al Programa Crecemos, que «beneficia a 21 ayuntamientos con guarderías rurales subvencionadas íntegramente por la Junta y la Diputación». En total, 425.439 euros, a los que se suman 300.000 euros para «el desarrollo de programas sociales».

En cuanto a Cultura y Patrimonio, se «avanzará el segundo plazo de la convocatoria de Patrimonio Cultural, dotada con un millón de euros», además de la relacionada con programas culturales y de festejos, dotada con 750.000 euros, de tal forma que «los pueblos podrán arrancar con la preparación de sus fiestas y festejos mucho antes».

Además, se adelanta la convocatoria de proyectos específicos y singulares de asociaciones culturales. «Dotada con 450.000 euros de partida, financiará con hasta 13.000 euros proyectos por un valor mínimo de 16.000 euros», explicó Sierra.