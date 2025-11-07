Luz verde al presupuesto "coral" con el que la Diputación aspira a modernizar los servicios sociales

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Con 16 votos a favor y los 9 del PSOE en contra, obtenía luz verde el presupuesto de la Diputación Provincial para 2026, unas cuentas "corales" y "saneadas" con las que, "en definitiva, gana Burgos", presumía el presidente de la institución, Borja Suárez, que celebró el diálogo reinante y las aportaciones de todos los grupos políticos, tanto de Sentir Aranda y Vox, que -pese a reconocer alguna discrepancia con la propuesta final- apoyaron el documento elaborado por el PP, como de los socialistas, que también veían incorporadas algunas de sus sugerencias.

Sin embargo, el recorte de 100.000 euros respecto al año pasado de la partida destinada al plan de empleo y el incremento "insuficiente" de la vinculada a Planes Provinciales, cuyo alza de un 30% apenas sirve para igualar la cuantía de 2023 y no recupera el dinero perdido, según recordó la portavoz del PSOE, Nuria Barrio, se tornaban líneas rojas e impedían el respaldo expreso de esta formación.

Con todo, el buen talante reinó en el Pleno extraordinario destinado en particular a debatir las cuentas. Oposición y equipo de Gobierno cruzaron más agradecimientos que reproches, que también los hubo, y coincidieron en buena parte de los retos de futuro a los que se enfrenta esta Administración.

El presidente de la Diputación incidió en las claves del proyecto económico que regirá la actividad a corto plazo y puso el foco en la modernización de los servicios sociales que, aseguró, es preciso "consolidar" pese a ser una "competencia impropia" que, sin embargo, la Institución Provincial asume "por compromiso y convicción". De ahí que este ámbito absorba uno de cada cuatro euros de presupuesto: 45 millones de los casi 180 totales.

"Tenemos que seguir transformando el modelo, mejorar las instalaciones y adaptarlas a los nuevos tiempos", apuntó, para explicar que una parte importante de la inversión prevista se destinará a renovar la red de centros asistenciales, afán en el que destacó la reforma integral del complejo de Fuentes Blancas, "clave en nuestra apuesta por unos servicios sociales diferentes, modernos y sostenibles para los próximos veinte o treinta años".

Recordó al respecto que, más allá del complejo deportivo que se incluirá en este enclave, el proyecto prevé reordenar y reurbanizar la parcela para dotarla de nuevos espacios residenciales y servicios compartidos. "Lo que vamos a hacer en Fuentes Blancas es proyectar un modelo de gestión que ya hemos podido desarrollar en Miranda y en Oña, pero que ahora debe dar un salto cualitativo para mantener su función a largo plazo", aclaró.

El segundo gran bloque de gasto lo concentran, en el capítulo de inversiones reales, los Planes Provinciales, ahora bienales, que, como se indicaba, registran un incremento del 30% interanual. Reciben en concreto 12 millones de euros adicionales, orientados, no obstante, a actuaciones de prevención y lucha contra incendios.

"Los ayuntamientos decidirán dónde invertir, pero todo el incremento tendrá que dedicarse a medidas concretas en esta línea", explicó Suárez. Carreteras, cultura, patrimonio y ciclo integral del agua completan este apartado, al que se añaden 28,8 millones de euros en transferencias y ayudas que llegarán directamente a los municipios, asociaciones y entidades locales.

Entre ellas figuran 7,3 millones para el Instituto Provincial de Deporte y Juventud (IDJ), 6,2 millones para la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur) y 2,6 millones para los parques de bomberos voluntarios, además de nuevas líneas de apoyo a alcaldes, juntas vecinales, comercio y patrimonio. La suma de estas partidas ronda la mitad del presupuesto. El resto corresponde a gastos de personal y de mantenimiento.

Por su parte, tanto Belén Esteban, representante de Sentir Aranda, como Ángel Martín, portavoz de Vox, razonaron su apoyo a las cuentas provinciales. La diputada provincial ribereña reconoció que los desacuerdos de su grupo con el proyecto, "no son suficientes para rechazarlo" y alegó tres razones para su voto a favor, tales como el aumento en servicios sociales, el refuerzo del servicio de prevención y extinción de incendios en la comarca a la que da voz en la Diputación y la voluntad de diálogo, algo que agradeció especialmente "por tratarse de un grupo con mayoría absoluta". No obstante, instó al PP a reforzar con más personal distintas áreas cruciales para garantizar el funcionamiento de la administración.

Martín también resaltó la "buena sintonía" y elogió "la prudencia en las previsiones de ingresos". Aunque insistía en que "no es el presupuesto que nosotros habríamos elaborado", reconoció que "no nos causa grandes problemas apoyarlo". Destacó además positivamente las inversiones en ayuda a domicilio y en Clunia, la apuesta por el plan de cicloturismo, "que nació a propuesta de Vox", y la mejora de carreteras. Por contra, expresó preocupación por la pérdida de financiación en planes de empleo, la gestión de los sueldos que se abonarán a los alcaldes de los pequeños municipios y el incremento del endeudamiento.

Al respecto, Suárez explicó que todos los indicadores son positivos, lo que, apuntó, demuestra que la Diputación "está saneada". "Este es un escenario en el que nos permite no solo atender las necesidades que nos hemos marcado en este mandato, sino también dejar un escenario posibilista a los que vengan", destacó, para subrayar que, pese a los temores de Vox, la deuda se encuentra en niveles realmente bajos: "El compromiso es que no supere el 40%. La realidad es que, al día de hoy, está por debajo del 16%".

El PSOE, más allá de las críticas centradas en fomento del empleo y planes provinciales, incidió en la escasa cobertura de la plantilla, que acumula un 36% de plazas vacantes y alertó de que, de cubrirse, el "cierto descontrol que existe en la contratación de personal temporal" podría conducir a una "insuficiencia presupuestaria". Anunciado su voto en contra, la portavoz socialista, Nuria Barrio, quiso también recordar las propuestas de su grupo que sí se habían incluido en el presupuesto. Así, destacó el aumento de las dos líneas de subvenciones a proyectos culturales hasta los 750.000 euros, el compromiso de ejecución de un carril bici entre Aranda de Duero y Sotillo de la Ribera, para garantizar la seguridad de los estudiantes que se desplazan a San Gabriel o las ayudas para asumir ejecuciones subsidiarias de edificios en ruina y fomentar el alquiler social de viviendas vacías de titularidad municipal.

Advirtió además que el PSOE seguirá reclamando la profesionalización de todos los parques de bomberos y se congratuló del refuerzo de la partida para servicios sociales, "algo en lo que llevamos años insistiendo".

Sobre sus exigencias en materia de empleo, el diputado provincial responsable del área de Hacienda, Jorge Castro, aseveró que esta partida se creó para combatir el desempleo y que su recorte responde a que, siendo además otra competencia impropia, existen otras necesidades a las que hacer frente. Suárez, al hilo, daba la razón, no obstante, a Barrio, al entender que los Ayuntamientos necesitan apoyo para contratar profesionales que les presten determinados servicios, pero consideró que hay que replantear la fórmula.

También convino con Vox la urgencia de afrontar la carencia de secretarios municipales, incluso asumiendo la Diputación sus labores, pero, declaró, "nos vemos atrapados por la normativa y la rigidez de la norma". "Este es un camino que habrá que andar, sin duda, pero son otras administraciones las que tienen que aclarar cómo", apostilló.