Suárez encara 2026 como el año para rematar un mandato «muy productivo»

«Un año muy productivo». Así definió el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, el ejercicio 2025, en el marco del tradicional balance anual. Con un total de «270 convocatorias y actos», el responsable del Ejecutivo provincial quiso poner el foco en el capítulo de inversiones del presupuesto provincial.

«Se ha logrado licitar el 70% de las inversiones previstas», señaló, al tiempo que matizó que «si bien la ejecución final arrojará datos menores», la parte «mollar», la de dar los pasos administrativos y licitar proyectos «ya está cumplida» y «sienta las bases para un 2026». Un 2026 que, para el popular, será el momento «de cerrar el círculo de un mandato muy productivo» con un presupuesto histórico de 178,4 millones de euros.

Para Suárez, el desarrollo económico de la provincia ha sido el eje central para combatir el reto demográfico. El popular subrayó que la relación con las asociaciones locales a través de Sodebur «es clave para atender las demandas de empleo e industriales de la provincia».

En este ámbito, destacó la protección del comercio local con la ayuda a farmacias, comercios y bares. «Sin ellos nuestros pueblos se morirían», afirmó el presidente, anunciando que las ayudas actuales se reforzarán y ampliarán a otros sectores económicos estratégicos.

En materia de vivienda, el presidente celebró el éxito del proyecto de Vivienda de Alquiler Rural, que «se consolida con éxito». El plan para 2026 contempla «una inversión directa para rehabilitar inmuebles para su puesta en servicio y aumentar la oferta».

En esta carrera por lograr el desarrollo económico de las comarcas que conforman la provincia, Suárez destacó la «respuesta» que la Diputación de Burgos ha dado a la «mala noticia» que fue el cierre de la central de Santa María de Garoña. «Fue una mala noticia para el empleo y la energía, pero hemos sabido responder con un Plan de Sostenibilidad Turística de 3,2 millones de euros cuyo objetivo no es otro que dinamizar la zona».

También en este ámbito celebraba la aprobación del proyecto Bureba Viva, dotado con 6,8 millones de euros, y que «da respuesta a una deuda histórica con la zona y con el románico».

En el capítulo de modernización, Suárez señaló la importancia de dos hitos que supondrán mejoras tecnológicas para la provincia. Por un lado, la gestión de los planes PERTE, que «ha permitido captar 7,5 millones de euros de ayudas europeas para transformar el ciclo integral del agua», unas ayudas de fondos europeos sobre las que el popular, aseguró que «fueron muy complicadas de gestionar».

Por otro, destacó la apuesta por la digitalización, ejemplificada en el rescate de la Feria de Lerma y su vinculación a las nuevas tecnologías con el evento Digivit. «La feria nos lanzó un ‘sos’ y hemos sabido responder a esa llamada de ayuda y estamos seguros de que a través de Digivit volverá a coger el peso que tenía años atrás».

En materia cultural y patrimonial, Suárez desatacó que la Diputación ha demostrado «su capacidad e implicación con ambos ámbitos». Por un lado, celebró que las propuestas de la Administración provincial para rehabilitar y revalorizar Clunia y el Monasterio de San Salvador de Oña hayan logrado atraer 1,7 millones de euros de la convocatoria del 2% Cultural del Gobierno central. Dos proyectos de los que el popular aseguró que son «punta de lanza» de la estrategia patrimonial de Diputación de Burgos en 2026, tras un año en el que «se han consolidado como ejes estratégicos».

Además, Suárez puso en valor el Plan Estratégico de Cultura, nacido de la colaboración generosa con otras formaciones políticas y que «busca trabajar en un objetivo común».

La protección del patrimonio sacro también arroja cifras «muy importantes» con «30 millones de euros invertidos en 786 actuaciones durante los últimos 20 años», recordó Suárez quien también puso en valor la colaboración con la Institución Fernán González, que se trasladará próximamente al Palacio de la Isla, y el Consulado del Mar, «sede de una academia de dibujo bicentenaria, que este año ha recibido más de 10.000 visitas a sus exposiciones». Exposiciones que, tal y como avanzó el popular, en 2026 tendrán también cabida en el Monasterio de San Agustín.

En el ámbito deportivo, el Cross de Atapuerca y la Vuelta a Burgos se mantienen «como los grandes buques insignia de la Administración provincial», recordó Suárez, quien apuntó además que «lo son sin olvidar el apoyo al deporte a menor escala de la provincia».

Sin complejos

El presidente defendió una Diputación «sin complejos», poniendo como ejemplo el apoyo decidido a la caza y a la tauromaquia, sectores que considera «beneficiosos para Burgos», celebrando el reciente éxito de los premios taurinos provinciales.

También hubo espacio para abordar las mejoras de la sede a través de la reflexión y es que Suárez avanzó que «el proyecto de reforma del salón de plenos se echará atrás para buscar una solución que conserve la esencia histórica del espacio».