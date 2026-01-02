Los campings de Burgos incrementan un 2,8% el número de viajeros

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El turismo de acampada sigue creciendo en Burgos. La provincia es la segunda con un mayor flujo de campistas en la provincia de Burgos, solo superada por el tirón de Salamanca. Una situación que se mantiene a pesar de la caída de viajeros extranjeros que es el que más uso hace de este tipo de infraestructuras turísticas.

En lo que se refiere a viajeros se han registrado, entre enero y noviembre de este año, un total de 74.342 lo que supone un incremento interanual de más de 2.000 viajeros. Una cifra que supone una variación interanual del 2,8% respecto a los datos de 2024. Este dato viene dado especialmente por un fuerte incremento del campista nacional. Han sido 32.300 frente a los 25.697 alcanzados en 2024. De esta manera se genera un incremento interanual del 20% ganando 6.600 usuarios entre los turistas españoles que, cada vez más, tiran por este tipo de establecimientos en contacto directo con la naturaleza.

En los campings el perfil protagonista es el del viajero extranjero. Las buenas conexiones de Burgos con el resto de España juegan un papel fundamental en esa atracción de los campistas extranjeros. Burgos es la segunda provincia con un mayor número de turistas de otro país que asientan su caravana en un camping. Así, se han registrado 42.042 entre enero y noviembre de 2025. Esta cifra sólo se supera en los campings de Salamanca donde la cercanía con Portugal le permite contar con 58.08 viajeros extranjeros en sus campings. A pesar del tirón entre los viajeros foráneos la cifra ha caído un 10% en el último año. Entre enero y noviembre de 2024 se registraron en los campamentos de la provincia de Burgos 46.560 usuarios.

En cuanto a las pernoctaciones el liderazgo viene de la mano de turista nacional. El que elige Burgos para acampar se queda más tiempo así siendo menos usuarios tienen un mayor número de pernoctaciones. Así las cosas, en la provincia se registraron un total de 168.760 noches entre ambos tipos de visitantes. Supone un incremento del 21,4%, cerca de 30.000 noches más de acampada en un camping de Burgos que en 2024.

Las pernoctaciones de viajeros nacionales alcanzaron las 103.478 noches entre enero y noviembre del año que acaba de terminar. Esto supone un incremento de cerca de 30.000 estancias respecto al mismo periodo de 2024 lo que permite alcanzar un incremento interanual del 38,5%. En cuanto a las pernoctaciones de extranjeros suben ligeramente con menos viajeros De esta manera se han registrado 65.282 estancias que son un centenar más que el año pasado con 4.500 visitantes menos.

Burgos es líder en número de establecimientos. En noviembre se mantienen abiertos ocho aunque en verano alcanza los 17. Las cifras de campings abiertos es líder en invierno, aunque es uno menos que el año pasado, pero en verano sólo se ve superada por León que alcanza los 30 negocios de este tipo abiertos lo que la sitúa como líder en pernoctaciones y viajeros con 208.937 y 55.930 respectivamente. Liderazgo que no mantiene entre el turista extranjero.

En invierno la ocupaciónes muy baja con un 9% de las 890 parcelas abiertas en noviembre tanto en general como en fin de semana. El empleo se incrementa ligeramente en este mes más flojo de turismo. Los campings generaron en Burgos 29 puestos de trabajo, uno más que hace un año. En verano alcanzan los 85 empleados.