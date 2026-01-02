El turismo rural en Burgos pierde 18.000 viajeros y el liderato regional

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El turismo rural en la provincia de Burgos cerró noviembre perdiendo el liderato regional alcanzado el año pasado. Los datos sobre viajeros y pernoctaciones caen en un año y eso deja a Burgos con 127.464 viajeros entre enero y noviembre de 2025 y 283.304 pernoctaciones. Todo cotiza en rojo en lo que al turismo rural se refiere: Los visitantes nacionales, el pulmón de la oferta turística burgalesa cada fin de semana, y los turistas extranjeros, a pesar del impacto que pudiera tener en julio la Dance World Cup bajan. Esta caída tiene un impacto en las pernoctaciones. Un descenso que contrasta con la mejoría registrada por la oferta hotelera.

De esta manera, el número de viajeros registrado en Burgos hace que la provincia pierda el liderato registrado el año pasado. Los 127.464 viajeros son 18.180 menos que entre enero y noviembre de 2024 cuando se habían hospedado en alguna casa rural burgalesa 145.644 turistas. El descenso del 9,2% en viajeros permiten que Ávila se sitúe en primer lugar en número de viajeros con 130.631, un dato que creció en 16.200 respecto a 2024.

La caída más acusada se registró en el turismo nacional. En Burgos han sido casi en 20.000 personas. En 2024 habían pasado por los pueblos de Burgos 127.829 visitantes españoles frente a los 107.119 que se registraron entre enero y noviembre de 2025. El turismo rural burgalés asume un descenso de turistas del 16,2% en un año. Es, precisamente, el tipo de turismo clave para la oferta turística burgalesa de fin de semana donde País Vasco, Barcelona y Madrid son sus grandes mercados. Este año el comportamiento ha sido peor en los fines de semana ordinarios aunque se ha llenado en varios puentes.

Este descenso no se ha podido mitigar con la afluencia de viajeros extranjeros. En este ámbito, el liderazgo indiscutible es el de León y Burgos se sitúa, como el año pasado, en segundo lugar, pero ha perdido peso en número de visitantes y en noches de hospedaje. Así, la provincia registró 16.345 turistas de otro país que eligieron casas rurales de Burgos para alojarse con un registro de 26.306 pernoctaciones. La cifra cae en 1.470 viajeros respecto a 2024 con un descenso interanual del 8,2%. En cuanto a pernoctaciones los datos bajan aún más con un descenso de 3.889 noches en un año, un 12,8% menos.

Menos negocios abiertos, menos empleo

Esto repercute en la actividad económica y laboral que genera el sector del turismo rural que incide, principalmente, en el ecosistema económico de los pueblos de Burgos. En el mes de noviembre ya se refleja el impacto que puede tener una menor actividad. Permanecían abiertos un total de 375 negocios en toda la provincia lo que supone un descenso del 9,2% respecto a 2024 que, en el mismo mes, contaba con 413 negocios turísticos abiertos.

Con menos casas rurales también baja, aunque algo menos, el número de plazas disponibles. Son 4.021 las que permanecieron activas en noviembre del año pasado. La cifra es un 8,9% más baja que en el mismo mes de 2024 en el que se abrieron 4.415 plazas, que es un dato superior al registrado en julio de 2025 que, en época de alta actividad turística, había 4.318 plazas según el estudio del INE sobre cifras de alojamientos extrahoteleros. También se deja sentir esa evolución negativa en el empleo que generan estos negocios del medio rural. Si hace un año proporcionaban 627 puestos de trabajo, este año son 602, lo que supone un descenso interanual del 4% en la empleabilidad.

El dato positivo es que, al tener menos espacios disponibles, se llenan más los espacios disponibles. El grado de ocupación por plaza registrado en noviembre de este año superó ligeramente el 18% cuando hace un año a penas alcanzaba el 16,5%. La ocupación por habitación también cotiza al alza. Hace dos meses fue del 23,7% mientras que un año atrás fue del 20,32%. El problema está en los fines de semana. En noviembre a penas se llenaron el 37,33% de las plazas de turismo rural durante los sábados y domingos. Esta cifra un año atrás era del 40,7%.