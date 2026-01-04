La falta de vivienda asequible lastra la integración de familias migrantes

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El problema de acceso a la vivienda afecta a toda la sociedad, pero se ensaña con los más vulnerables. Accem se une a la denuncia de Caritas y Fundación Ceiss de la dificultad de cerrar procesos de integración en inmigrantes, los primeros, en personas sin hogar, los segundos. «El problema de la vivienda afecta a toda la sociedad, pero se acentúa más en personas en situación de desventaja social», señala la coordinadora de Accem en Burgos, Olga Aguilar.

El año 2025 se cierra con un incremento de la atención a personas inmigrantes en la entidad. «Las guerras, los países en conflicto, la pobreza les expulsa de su lugar de origen y esto no parará si no se impone una cultura de paz», reivindica. Siguen llegando a Burgos personas que huyen de la Guerra de Gaza, del conflicto armado en Irán o familias ucranianas que siguen buscando una alternativa de vida bajo las bombas.

En 2025 se ha atendido a 2.494 personas en total. Una cifra que ha crecido en 27% respecto al año pasado. Son más y el proceso de integración de las familias se alarga en el tiempo por la falta de acceso a un hogar digno con el que cerrar el proceso de acompañamiento de la organización. «Nos preocupa mucho el tema de la vivienda porque los procesos de acompañamiento son muy dinámicos y la falta de acceso a una vivienda digna dificulta la parte final de plena autonomía», explica.

La oferta de inmuebles en renta es «escasa», los precios del alquiler no han hecho más que escalar en los últimos años. «Habría que buscar alternativas desde las administraciones de una manera global, porque afecta a toda la sociedad y en el caso de los migrantes es que frenan el proceso de autonomía total», lamenta.

Cada vez son más los que eligen desarrollar su proyecto de vida en el medio rural, tan afectado, por otro lado, por la despoblación. Algo para lo que Accem trabaja, mediante un convenio con la Diputación Provincial de Burgos, en que se presten los mismos servicios que en la capital. «Trabajamos a diario con las personas migrantes en colaboración con los Ceas rurales y vemos como crece la demanda de prestación de servicios en el ámbito rural, para muchos es una buena opción porque vienen del medio rural de sus países y lo ven como un cambio natural», explica la responsable de Accem.

Asegura que hay «una buena predisposición de la población local porque contar con infancia permite que los colegios se mantengan y permite revitalizar la población con recursos y servicios». Y, por otro lado, los «programas de la Diputación y de las entidades locales facilitan el asentamiento en el medio rural», sentencia.

El acceso a un inmueble en alquiler por parte de la familia inmigrante es el paso final de un proceso que arranca con la primera acogida y que, después, se desarrolla en viviendas tuteladas. En este proceso están 147 personas que residen en 23 viviendas gestionadas por la organización, de las que 21 están en la capital y dos en la provincia. «Reciben atención individualizada e integral que va desde el alojamiento a la cobertura de las necesidades básicas, jurídicas, psicológicas, del idioma... Es un itinerario muy completo e individualizado, es un acompañamiento íntegro en su proceso migratorio hasta su plena inclusión en nuestra sociedad», remarcan desde Accem.

Todo un proceso que se lleva a cabo con un equipo multidisciplnar formado por trabajador social, educador social, abogado, psicólogo y los voluntarios. «Los voluntarios son un verdadero revulsivo, aquí hacen una labor muy importante para prestar una acogida y atención integral en un proceso migratorio que no es nada fácil», sostiene.

El servicio es de atención directa desde el primer nivel que es la acogida y se presta un servicio jurídico, psicológico, de formación y obtención del empleo, clave para la inserción, formación para el idioma, formación también del contexto sociocultural del país.

El equipo de Accem ha visto cómo se incrementa el trabajo en 2025. Hace dos años vivieron un momento crítico al ver como peligraban los fondos destinados desde el Ayuntamiento de Burgos. «Hemos mantenido los fondos porque finalmente la movilización social lo permitió, hubo una respuesta muy solidaria y, finalmente, no hubo una repercusión en el convenio», destaca Aguilar. Una situación que no le sorprende. «Burgos es una ciudad solidaria y una vez que ellos están aquí, se les acoge porque es una cuestión de humanidad».

Este año han atendido a 1.905 unidades familiares y un total de 2.495 personas de 50 nacionalidades. Las más frecuentes son colombianos y venezolanos, además llegan personas de Mali o Senegal, pero también de las zonas de conflicto bélico. «Siguen llegando familias afectadas por la Guerra de Ucrania, también alguna familia de Gaza y de Siria son países donde hay una vulneración clara de los derechos humanos, huyen de la miseria o de la guerra y cada vez son más», lamenta.

De ahí que desde Accem aboguen por una cultura de la paz. «En un contexto marcado por los desplazamientos forzados, los conflictos armados, el endurecimiento de las políticas migratorias y el aumento de los discursos de odio, consideramos imprescindible reforzar respuestas basadas en los derechos humanos, la solidaridad y la responsabilidad compartida», explican desde Accem.