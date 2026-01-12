El Camino de Santiago mantiene su tirón internacional en el albergue municipal de Burgos

Tres peregrinos, en un alto en el Camino de Santiago, charlando en un banco del paseo del Espolón.TOMÁS ALONSO

El saludo de «buen camino» se repite cada día en la Casa de los Cubos, el albergue municipal de peregrinos de Burgos. Es una expresión universal que no necesita traducción y que encaja con el perfil mayoritariamente internacional de sus usuarios: el 82% de quienes pernoctan en estas instalaciones son ciudadanos extranjeros, ocho de cada diez caminantes que hacen parada en la capital.

El albergue cerró 2025 con 19.840 estancias, 714 menos que en 2024, cuando pernoctaron 20.554 personas. Y más de 16.000 (16.318) llegaron de países como Italia, Corea del Sur, Francia, Estados Unidos y Alemania, por ese orden de nacionalidades, según explica el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Jesús Aguirre, que se muestra moderadamente satisfecho con las cifras de usuarios porque se mantiene el tirón.

Y es que la Casa de los Cubos es una alternativa de alojamiento más para quienes recorren el Camino de Santiago Francés, ya que hay más albergues en la capital burgalesa y, por supuesto, hoteles y apartamentos turísticos, adaptados a los gustos o intereses de quienes peregrinan.

A partir de la Semana Santa, con la primavera, se inicia la temporada alta en el albergue municipal. Abril, mayo y junio son «meses fuertes», pero este verano es cuando se ha notado una caída en las pernoctaciones de alrededor de 700 personas, que luego ya no se ha podido remontar.

Aguirre indica que julio y agosto, quizá por el calor extremo o por los incendios, «decayó» la presencia de caminantes. Septiembre y octubre, de nuevo, mostraron también buenas cifras. Si la capacidad es de un máximo de 120 peregrinos, es fácil que de media diaria se registren un centenar de personas en mayo y también en septiembre.

En el último mes del año 2025 pasaron hasta 229 personas con 11 peregrinos en Noche Buena y otros 15 en Noche Vieja, dos días que se viven de manera especial en el albergue municipal, ya que los voluntarios de la asociación invitan a cenar a quienes llegan en estas fechas especiales del año.

Estos meses de diciembre o enero puede haber días flojos con uno o dos peregrinos en el albergue, pero el compromiso de los hospitaleros es mantener abiertas las instalaciones todos los días del año para que no se dejen de escuchar las palabras «buen camino».

La estadística de uso del albergue aporta otros datos curiosos como los 2.407 italianos que han dormido en la Casa del Cubo, 2.333 coreanos del Sur, 1.982 franceses y 1.488 de Estados Unidos.

Aguirre destaca especialmente el crecimiento sostenido del peregrino estadounidense, «con alto poder adquisitivo y estancias de largo recorrido», muchos de los cuales optan por hoteles u otros alojamientos.

Estadounidenses y Coreanos del Sur son los que más optan por hacer un camino largo, el que se inicia en Roncesvalles o en Somport, en Jaca (Huesca). «Igual están 30 días haciendo el Camino, ya que vienen desde tan lejos, franceses, alemanes, italianos y españoles optan más por hacerlo en varios periodos, por ejemplo», explica.

Por encima de 1.000 peregrinos, aporta también Alemania (1.109) y luego ya va bajando la afluencia, aunque es curioso que hayan hecho un alto en el albergue 574 brasileños y 497 canadienses.

3.522 españoles pernoctaron en estas instalaciones de la calle Fernán González. Las comunidades autónomas que más peregrinos aportan fueron Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Madrid.

Aguirre opina que la caída de los nacionales puede deberse a que se han puesto de moda otros caminos, como el Cantábrico, que atraen a este público, y también son muchas las personas que apenas recorren los 100 últimos kilómetros del Camino Francés, una distancia que ya permite obtener la Compostelana. «Desde la Federación de Asociaciones del Camino Francés esto lo asumimos, pero no lo compartimos, porque no es lo mismo, y esos 100 últimos kilómetros parecen una romería en lugar de un camino en calma que invita a la reflexión profunda», comenta.

En cuanto a las costumbres, son mayoría los que hacen la ruta andando (18.999), frente a los 841 que optan por la bicicleta, especialmente en el verano. Hay quien recorre en Camino en caballo, pero estos no se pueden quedar en el albergue municipal «porque no tenemos espacio». Por sexos, 11.744 son hombres y 8.096 mujeres.

'American Pilgrims'

Durante 2025, tuvo lugar un encuentro especial con la asociación ‘American Pilgrims’ aquí en Burgos, que pasaron una semana entre la capital y la provincia y pudieron disfrutar con todo detalle del patrimonio de la provincia. Recorren el camino por etapas y ya habían pasado otros años por Navarra y La Rioja y este año les tocó Burgos.