El Parque Tecnológico ya tiene Estación Depuradora de Aguas

Imagen de a EDAR que presta servicio a las localidades de Cardeñajimeno y San Medel y al Parque Tecnológico cuando se instalen empresas.

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El Parque Tecnológico de Burgos va dando pasos para convertirse en una realidad. Aún no tiene ninguna empresa instalada, pero ya cuenta con un servicio de depuración de aguas. La Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) ha diseñado la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Parque y que también prestará servicio a los municipios de Cardeñadijo y San Medel. La instalación ya está ejecutada, tras 26 meses de obras, y supone una inversión de 2,6 millones de euros.

Adaptada para una población de 10.400 habitantes, ha supuesto la construcción de nuevos emisarios de aguas residuales y tendrá un caudal medio de 3.146 metros cúbicos diarios. Se realiza un pretratamiento y tratamiento biológico independiente de las localidades beneficiadas y del parque para, en la decantación secundaria, realizar un tratamiento terciario, de fangos unificado para optimizar la instalación. El vertido del agua depurada se realizará en el río Arlanzón. «Hemos previsto una estación depuradora para que, a medida que el Parque Tecnológico se vaya ocupando, la capacidad de depuración no suponga un freno para cualquier empresa que se quiera ubicar allí», señaló el director general de Somacyl, José Manuel Jiménez.

Este proyecto se enmarca dentro del proyecto ‘Cero aguas sin depurar’ para 2030 en los pueblos de Castilla y León de hasta 2.000 habitantes. En Burgos se plantean 95 intervenciones que supondrán una inversión de 30,9 millones de euros.

El plan se diseña en dos bloques. Municipios entre 400 y 2.000 habitantes que, en Burgos, cuenta con 26 actuaciones con una inversión prevista de 18,5 millones de euros. En este ámbito ya hay seis instalaciones en funcionamiento, dos están en fase de licitación de obras, cinco están pendientes de aprobación municipal y dos en fase de redacción.

Para el programa de pequeños municipios (de 0 a 500 habitantes) se han previsto 66 depuradoras con un valor de inversión de 12,4 millones de euros. Hay una obra en ejecución, seis proyectos en fase de licitación, un proyecto con aprobación municipal y listo para licitar, dos proyectos pendientes de aprobación, tres en fase de redacción y 53 en fase de estudio. En todas estas intervenciones la Junta aporta el 40%, la Diputación otro 40% y los ayuntamientos abonan el 20% de la inversión prevista. Somacyl se encarga del diseño, licitaciones, obras y explotación por 25 años.