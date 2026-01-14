Somacyl propone invertir cerca de 14 millones en gestión del agua en 20 municipios

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León (Somacyl) plantea proyectos para el abastecimiento y depuración del agua de 19 municipios y el Parque Tecnológico con una inversión de casi 14 millones de euros. Las intervenciones, que se dividen en tres bloques de proyectos diferentes, plantean una inversión del 40% de la sociedad, de otro 40% de la Diputación Provincial de Burgos y del 20% de cada municipio.

"Hemos desarrollado el encargo de analizar las soluciones técnicas y económicas en municipios del oeste de la provincia de Burgos y en 2024 hemos realizado análisis buscando las mejores soluciones técnicas y económicas", señaló el director general de Somacyl, José Manuel Jiménez. La mejora de las infraestructuras del ciclo integral del agua "es uno de nuestros grandes objetivos, que tendrán que desarrollarse en varios mandatos, pero tenemos que seguir avanzando poco a poco en una estrategia conjunta", remarcó el presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Borja Suárez.