Las familias de los afectados por el error en la quimioterapia buscan apoyo

Tras hacerse públicas las dos muertes por un error en la elaboración de la quimioterapia, que causaba además problemas de diversa consideración a otros tres pacientes oncológicos que permanecen bajo vigilancia clínica, e iniciar la Fiscalía de Burgos una investigación sobre lo ocurrido, las familias de los afectados buscan apoyos para afrontar lo que resta de un duro camino que comenzó el 18 de diciembre, cuando el Hospital Universitario de Burgos se percató de lo sucedido.

Según ha podido saber este periódico, allegados de las víctimas han contactado tanto con el Defensor del Paciente, formación nacional dedicada a combatir las negligencias sanitarias, que reaccionó al caso con rapidez y, nada más conocer la tibia versión oficial, instó por escrito a la Fiscalía de Burgos a abrir las oportunas diligencias, como con la delegación provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer, que procura asistencia psicológica gratuita tanto a personas con esta enfermedad como a familiares.

En ambos casos, los representantes de las citadas agrupaciones pusieron de inmediato sus medios a disposición de los interesados, bien para defender los derechos de los afectados como para ayudar a sobrellevar el trance.

Cabe recordar que más allá de impulsar la investigación iniciada por la Fiscalía, el Defensor del Paciente sostiene que se trata de un "claro caso penal" y un más que posible homicidio por imprudencia profesional, según el abogado responsable del bufete que canaliza las denuncias en Castilla y León, Santiago Díaz.

El homicidio por imprudencia profesional es un delito regulado en el artículo 142 del Código Penal, que ocurre cuando un profesional causa la muerte de alguien por una grave negligencia o falta al deber de cuidado exigible en su oficio. Se castiga, como cualquier otro homicidio imprudente, con prisión de 1 a 4 años y, en el caso concreto de producirse por un error de carácter profesional, se acompaña de inhabilitación especial para su puesto por 3 a 6 años.

Con todo, Carmen Flores, la presidenta de la agrupación nacional amplía el foco y considera que además del responsable material del fallo que resultó letal, el propio hospital y la administración que lo ampara, es decir, la Consejería de Sanidad, tienen que responder. Reitera en este sentido la exigencia de dimisiones o, en su defecto, ceses y condena el anuncio del gerente del complejo asistencial sobre la compensación económica dirigida a las familias y a los afectados: "Eso significa, sencillamente, que quiere comprar con cuatro reales a las familias de los pacientes que han muerto, porque la reclamación patrimonial es solo para eso, no para dilucidar responsabilidades".

Y es que ha de ser, según Flores, el objetivo prioritario. Así lo indicaba en el documento dirigido al fiscal jefe de Burgos el pasado 13 de enero, en el que destacaba "la magnitud del "error negligente" de quien o quienes han posibilitado muertes y lesionados de gravedad". En el mismo texto indicaba además que el 'mea culpa' entonado por el HUBU " es insuficiente, como lo es también la falta de claridad de los responsables del tal desastre". Trasladaba así al responsable del Ministerio Público en la provincia los interrogantes que suscita el caso y reclamaba una actuación de oficio "urgente y meticulosa, con depuración de responsabilidades a que haya lugar en cada caso".

El Defensor del Paciente fundamenta su solicitud en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal. Apenas 24 horas después de recibir este comunicado, la Fiscalía de Burgos confirmaba la apertura de "diligencias preprocesales".