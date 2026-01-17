Gamonal lo tiene claro: «Los Titos no se pueden perder»

Bendición de animales de San Antón y Los Titos 2026.TOMÁS ALONSO

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La tradición manda, cada 17 de enero, en el barrio burgalés de Gamonal. A San Antón Abad, patrón de los animales, se le honra como es debido. Bendiciendo a las mascotas, faltaría más, pero también con Los Titos. Poco importa que caiga un chaparrón de tres pares. Los cofrades, en sus puestos, se dan el madrugón para repartir miles de raciones. Y los fieles, ajenos o no al religioso cariz primigenio de la cita, hacen cola estoicamente soportando las inclemencias del tiempo por estas fechas.

Pico y pala desde las 5 de la madrugada, los voluntarios de la Cofradía de San Antón que habitualmente se prestan a tan noble oficio observaban complacidos este sábado, al filo del mediodía, que su trabajo había vuelto a merecer la pena. Pese a la lluvia, más molesta que abundante, la cola para el reparto ya era demasiado larga dadas las circunstancias. Todo el mundo resguardándose del viento en la calle de Nuestra Señora de la Antigua. Eso sí, con unas cuantas ollas en sus respectivas bolsas junto a la zona de acceso para marcar 'territorio'.

Nos reencontramos con Mari Ángeles, la primera de la fila desde hace décadas. Una pena que haga «malísimo», pero ni por asomo se planteaba quedarse en casa. «Vienes bien tapada, peripuesta y ya está». Todo sea por el cariño que le tiene a esta singular Fiesta de Interés Turístico Regional al igual que su familia. Y es que, como en años anteriores, volvió a turnarse con su marido y su hija para que nadie le quitase el sitio.

Mari Ángeles se plantó en el pueblo antiguo de Gamonal pasadas las 9 de la mañana. «No había nadie», como era de esperar, porque el reparto suele arrancar unas cuatro horas después. Por suerte, pudo escaparse tomar un café y entrar en calor.

Tampoco faltó Antonio, con quien ya tuvimos la oportunidad de charlar hace un par de años. De nuevo en primera línea, los titos siguen sin gustarle. A su mujer sí, desde luego, y acudió predispuesto a cumplir con este rito popular cuya historia sobre la alimentación de peregrinos hambrientos desde 1502 conoce de sobra.

La espera se lleva con buena cara al mal tiempo. Antonio se lo toma con filosofía. «¿Qué le vamos a hacer? Hay que aguantar». Mejor ser previsor, ya que «si vienes el último, a las 2 y pico, no pillas titos sino caldo».

Mientras la cola iba creciendo, medio centenar de personas aguardaban el fin de la misa bajo el soportal de la Real y Antigua de Gamonal. En cuestión de minutos, se iría sumando un gran número de curiosos para observar in situ la bendición de mascotas. Junto a la puerta de la iglesia, la pequeña Martina esperaba la salida de los fieles junto a su abuela. Resulta que, más allá de lo de los animales, le hacía «ilusión» conocer a la alcaldesa.

Bendecidas las criaturas, el desfile de autoridades y compañía serviría para iniciar la cuenta atrás. En cuestión de minutos, los cofrades encargados del reparto ya estaban manos a la obra. Y tenían faena para rato, ya que la cola daba la vuelta hasta la calle Vitoria a la altura de la sede de UGT.

Alrededor de 22.000 raciones. Una deliciosa barbaridad que se sirve con cariño y pasión. Y que se cocina a fuego lento gracias al excelente desempeño culinario de cofrades como José Luis Martínez, reconocido en la víspera con el Tito de Oro.

«Me preguntan si estoy contento. Más que si me hubiera tocado la lotería». Quizá sobre todo por el factor sorpresa, pues jamás hubiese imaginado que sus compañeros le elegirían. No en vano, se lo merece con creces. Por trayectoria -entró a los 18 años y tiene 71- y dedicación. Ni siquiera los dos últimos años, cuando estaba «fastidiado» al tener que operarse de la cadera, quiso perderse Los Titos. Ahora, por suerte, se encuentra «perfectamente» y por eso se ofreció gustoso a ejercer otra vez de chef.

Si algo tienen en común José Luis, Mari Ángeles y Antonio es su férrea defensa de una fiesta que debe prevalecer. A los tres, como a tantísima gente, les duele que la cita haya corrido el riesgo de suspenderse porque el Ayuntamiento no abona en tiempo y forma las subvenciones. De momento, la fiesta ha podido salir adelante porque «nos han pagado el 30% del año pasado». Sin embargo, el Tito de Oro lamenta el malestar que se genera entre los proveedores. Hasta el punto de que «muchas veces tienes que agachar la cabeza cuando les ves porque te da vergüenza».

Llueva o truene, la tradición ha de permanecer. Porque Gamonal la celebra con orgullo y el resto de Burgos la siente como suya. Por eso, Antonio resume con total acierto el sentir general: «Los Titos no se pueden perder».