Así es 'Profescouter’: el profesor viral de Burgos que te enseña el origen de nuestras palabras y expresiones

‘Meterse en un berenjenal’, ‘No hay tutía’ o ‘Hacer la 13-14’ son mucho más que simples frases hechas. Son cápsulas del tiempo que guardan siglos de historia, mezcla de culturas y anécdotas olvidadas. Expresiones que usamos a diario, pero cuyo origen solemos desconocer. Es aquí donde entra en juego Íñigo Santidrián Solana, un filólogo burgalés que ha decidido que «la tiza y la pizarra no son suficientes para conectar con las nuevas generaciones».

A sus 30 años, el joven tiene claro que su lugar en el mundo «está con los jóvenes y los adolescentes» y ha encontrado en la docencia su gran pasión. Lo hizo tras un periplo internacional que lo llevó a dar clase en el Colegio Español de Roma y a «una enriquecedora etapa» de dos años en la Universidad de Thammasat, en Bangkok. Y aunque reconoce que «fue una importante experiencia de vida», siempre supo que su destino era volver a su Burgos natal.

A su regreso, tras trabajar en entidades como Accem y en colegios como Jesús María, ahora compagina su faceta de coordinador del departamento de español en Fit Spain Burgos con la docencia en el Colegio Santa María la Nueva y San José Artesano, donde desde hace dos años imparte Lengua, Literatura, Cultura Clásica y Latín. Santidrián quiso aprovechar la cercanía generacional con sus alumnos para «conectar con ellos» y «hacerlo a través de una fórmula que a menudo dista de la educación más tradicional».

Así nacía @profescouter en redes sociales, un espacio digital que une su vocación pedagógica con su pasado en el Grupo Scout Antorcha y en el que el burgalés habla sobre etimología, expresiones, cultura general y curiosidades lingüísticas que en muchas ocasiones están relacionadas con Burgos y su historia. «En aquel momento me planteaba abandonar las plataformas digitales, pero decidí darles la vuelta y buscarles una utilidad para mis alumnos». Así, elaboró un listado de expresiones y palabras curiosas y empezó a crear contenido con cada una de ellas.

Hoy, con más de 12.000 seguidores en Instagram y 2.000 en TikTok, tiene vídeos que alcanzan las 400.000 visitas con lo que ha demostrado que «la etimología y la cultura general pueden competir con los bailes virales si se cuentan como historias sencillas que enganchan y que conectan». Su premisa es sencilla pero eficaz. «Si el algoritmo de Instagram va a hacer que siguiéndome a mí a mis alumnos les salga cultura entre otras muchas cosas, estoy muy contento».

En el colegio su propuesta fue recibida con «mucho cariño» y «son muchos los compañeros que me proporcionan ideas para hacer vídeos», comenta ilusionado. También los alumnos valoran la faceta divulgadora de su profesor. Tanto que «hace tiempo que no me llaman por mi nombre, sino que se dirigen a mí como ‘Profescouter’», señala entre risas.

Ahora este ‘humanismo digital’ ha traspasado las paredes del aula para integrarse en el tejido social burgalés. «Mis vídeos ya no son solo para los alumnos, sino que han llegado al público general y es algo que me enorgullece porque me está permitiendo hacer ver a la gente lo rico y extenso que es nuestro lenguaje y nuestra cultura», apunta. Pero a medida que crecen sus redes sociales también lo hace su exigencia por crear reels interesantes y «bien hechos».

Y es que los vídeos de Íñigo «siempre están contextualizados y relacionados con el momento en el que se publican». «Si hablo del origen del 'panettone' lo hago en Navidad o ahora que llega San Lesmes habrá un capítulo relacionado con esta festividad que homenajea al patrón de la ciudad», apunta.

Además, Íñigo ha empezado a utilizar el comercio de proximidad como escenario para sus lecciones para lograr un doble objetivo, «dar visibilidad al comercio local» y «mostrar que el español es un idioma con un ‘intríngulis’ impresionante frente a la relativa simplicidad del inglés». Así, entre llaves inglesas o cajas de frutas, explica el origen de expresiones como ‘Hacer la 13-14’, o ‘Dar calabazas’ o de palabras como ‘aguacate’.

En este sentido, el docente lamenta que las administraciones no «estén trabajando intensamente en la promoción de Burgos como cuna del castellano». «No nos sacamos el partido que nos debemos sacar», señala, al tiempo que recuerda que en Burgos confluyen dos hitos importantísimos a nivel mundial. «Aquí está el origen de una lengua que hablan quinientos millones de personas y los primeros homínidos de Europa».

Asegura que nunca abandonaría el aula por las redes, pues la enseñanza es «mi verdadera pasión» y afirma que «si bien las redes sociales son capaces de mostrar lo mejor y lo peor del mundo», para él, la educación actual «no puede desarrollarse al margen de la digitalización».

A través de sus redes, este docente burgalés seguirá poniendo en valor la riqueza de la lengua española. «Desde los arabismos como ‘olé’ hasta el legado del caló con términos como ‘chaval’ o ‘chulo’» o con sus palabras y expresiones favoritas como ‘virgulilla’ y ‘fulano y mengano’.