De almacén de pintura a oasis creativo: Así es Patio Estudio, el espacio que quiere revolucionar Burgos

Tres mujeres burgalesas, tres miradas distintas y un plan común. Así nació hace apenas unos meses Patio Estudio, un proyecto multidisciplinar que ha transformado la calle Santa Dorotea en un punto de referencia para el diseño y la cultura en Burgos.

Raquel Carrera, Mónica de Miguel y Andrea Bracho, sus fundadoras, se conocieron en ‘Emprendedoras de Burgos’, un programa desarrollado por el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI). «Hicimos buenas migas y lo que comenzó como unos cafés entre emprendedoras terminó cuajando en la idea de unir nuestros conocimientos en marketing, branding y arquitectura bajo un mismo techo», explica Raquel.

«La idea inicial era compartir oficina, pero ahora podemos decir que Patio Estudio es una oficina que se nos fue de las manos», señala entre risas. En el proceso de búsqueda apareció el local perfecto. «Antiguamente, era el almacén de un pintor y tras una pequeña puerta guardaba una grata sorpresa, el enorme patio que hoy da nombre al espacio», recuerda.

Raquel apunta que «era un espacio con muchísimas posibilidades y las tres vimos el potencial que tenía de inmediato, pero que requería de una gran obra». Ahí es donde entró el buen hacer de Mónica, arquitecto de profesión, que supo «sacar el máximo partido al lugar» y hacerlo «de una forma única, original y bella».

El alma del proyecto estaba en esa «puerta al final que daba al patio y mucha luz». Al quitarla, el espacio se transformó en una sala polivalente «capaz de albergar casi cualquier cosa, desde una reunión de estrategia hasta un taller de artesanía».

Apostar por paredes blancas, líneas limpias y muebles versátiles que se desplazan según la necesidad, «nos ha permitido crear un concepto de estudio que es habitual en ciudades como Madrid, pero que no habíamos visto aún en nuestra ciudad», explica Raquel.

Desde el principio, las tres fundadoras quisieron romper con la idea del coworking tradicional. Lo suyo no es solo compartir gastos, sino sumar talentos en un estudio creativo multidisciplinar donde la arquitectura, el marketing y la comunicación caminan de la mano. «En esta rama del proyecto, nos encargamos de desarrollar las ideas de las empresas que lo necesiten, de diseñar su imagen y su espacio de trabajo y de la comunicación a todos los niveles», explica.

Las tres emprendedoras lo tienen claro. «Lo estético va con estrategia o no va». Por eso, se han especializado en «crear identidades visuales que tengan coherencia y dirección, ayudando a otros negocios a que su mensaje no solo se vea, sino que se entienda y se recuerde».

Encuentro creativo

Pero si en algo ha destacado Patio Estudio desde su apertura el pasado mes de agosto es en convertirse en un espacio para el encuentro creativo y un «contenedor perfecto» para desarrollar todo tipo de «talleres, sesiones, reuniones, markets y eventos en general», asevera.

La apertura en agosto fue el termómetro que «midió las ganas que tenía Burgos de algo diferente». Un primer mercadillo bastó para que el patio se llenara de vida y para que los propios residentes de la zona se acercaran a darles la bienvenida. «Los vecinos del barrio nos daban las gracias por montar algo allí, por devolverle la vida a una calle que en su momento fue muy comercial», cuenta Raquel, todavía impresionada por una acogida que ha generado «incluso lista de espera entre artesanos para participar en los markets».

Mercadillos, podcasts, talleres, sesiones de fotos, reuniones de empresa y hasta a grabación de un videoclip son solo una muestra de todo lo que ha albergado este nuevo espacio de la capital. «Estamos muy contentas de que la creatividad burgalesa haya encontrado en Patio un espacio un íntimo, profesional y adaptado para que desarrollen talleres, den a conocer su obra o la vendan o se encuentren con otros creadores de la ciudad», asevera Raquel quien considera que esta buena acogida «nos confirma la falta que hacía en la ciudad un lugar como este».

El año 2026 llega cargado de actividad. El objetivo de Raquel, Mónica y Andrea es seguir creciendo y «consolidar el espacio también entre las empresas». Además de su labor como estudio de diseño, «buscamos potenciar eventos corporativos, ofreciendo coaching ejecutivo y team building», explica Raquel, quien avanza que «contamos con proveedores locales de gran calidad para hacer eventos únicos».

Lo que empezó como una oficina para compartir gastos ha acabado convirtiéndose en un lugar «fresco, útil y necesario donde los burgaleses pueden desarrollar sus ideas y al que, sobre todo, siempre apetece volver», señalan.