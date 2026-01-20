Tres bandas de Castilla y León y un solo pase al Zurbarán Rock 2026

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Media hora de actuación, ni más ni menos, para dar el cien por cien como mínimo. Más que un concierto, es una prueba de fuego. La definitiva, después de competir con una veintena de bandas de toda Castilla y León, para obtener un pase directo a la novena edición del Zurbarán Rock Burgos.

Alterade (Valladolid), Corvus V y Edén (León) se la jugarán a una sola carta el 31 de enero en el festival de Las Candelas. Por quinto año consecutivo, la asociación Metal Castellae convierte la plaza Nueva de Gamonal en un auténtico fortín del rock con el objetivo de visibilizar y potenciar el talento emergente. Junto a estos tres grupos de la Comunidad, también se batirán el cobre, en la categoría de Burgos, Antecessor y Khorea. La emoción, servida de antemano, obliga a perfilar el mejor directo posible para convencer al jurado.

¿Qué supondría para los finalistas de Las Candelas tocar en el Zurbarán? «Un sueño y un objetivo por el que luchar», asegura Adrián Álvarez 'Pro', bajista de Corvus V. Su banda, oriunda de León aunque él resida actualmente en Burgos, se quedó a las puertas en la anterior edición tras competir con Mortal Maze (Segovia) y Blaze The Trail (Valladolid). Con la esperanza de que a la segunda vaya la vencida, prefiere no cantar victoria antes de tiempo aunque cree que «tenemos papeletas».

«El festival es una pasada. Ver a bandas de este nivel gratuitamente me parece un prodigio. Espero que la juventud lo sepa apreciar». Para Fernando Argüelles, baterista de Edén, formar parte del próximo cartel del Zurbarán supondría cumplir el «mayor deseo» de su vida: reencontrarse con Doro Pesch.

«Sería brutal porque la conozco personalmente», confiesa al recordar aquel histórico concierto con Nörthwind, en Avilés (Asturias), a principios de los 2000. Aparte de compartir escenario con la reina indiscutible del heavy metal y hacer «muy buenas migas» con Mikkey Dee, tuvo la oportunidad de cenar con ella y el resto de la banda. Años después, se cruzó con ellos en un aeropuerto y se acordaban de él.

Aunque todavía no ha tenido ocasión de asistir como público, el bajista de Alterade, Jon Uranga, sabe por sus compañeros que el festival heavy por excelencia de Castilla y León merece la pena. Por eso, ganar en Las Candelas constituiría «un salto increíble para que nos pueda ver muchísima gente y promocionarnos fuera de Valladolid». Además, le parece «fantástico» que «haya este tipo de iniciativas» por lo harto complicado que resulta abrirse camino en el mundo de la música.

Lo mismo opina Argüelles. «Cuesta mucho entrar en los festivales grandes», subraya a sabiendas de que muy pocos apuestan por abrir la mano en un circuito tan sumamente cerrado. Una pena, a su juicio, que casi nadie se preocupe de «buscar reemplazo». Lo que viene a ser el día de la marmota o la «pescadilla que se muerde la cola». Y sin tener en cuenta, aunque muchos no lo quieran ver, que «Iron Maiden, AC/DC o Kiss no existirán dentro de diez años porque es ley de vida».

Sobre este asunto, Adrián va más allá y no se muerde la lengua. «Es una vergüenza que algunos festivales grandes estén cobrando una pasta a bandas medianas o pequeñas por tocar a las 3 de la tarde, en pleno verano bajo el sol, para cuatro personas». De promesas no se come, pero sigue colando lo de «ofrecer un escenario vacío a cambio de 500, 600 e incluso 1.000 euros».

Cierto es, tal y como apunta el bajista de Corvus V, que «el hecho de que el público esté rechazando ciertas conductas deplorables de los grandes capitales hace que se hayan visto obligados a no llamar a los mismos grupos de siempre». Se refiere, obviamente, a la polémica del fondo KKR que ha salpicado a eventos de renombre como Viña Rock -sobre todo- o Resurrection Fest. A partir de ahí, surge la «dicotomía» de «estar en el festival o traicionar los principios». Sea como fuere, no queda más remedio que «seguir pegándonos en salas pequeñas para ganar lo justo y poder sacar el próximo disco».

Nada que ver esta realidad, por fortuna, con la filosofía del Zurbarán. Independientemente de su tamaño, los grupos que han desfilado por el festival se deshacen en elogios hacia la organización (en persona y a través de las redes sociales). No en vano, hay que ganarse el puesto a base de calidad tanto en estudio como en vivo.

«Somos un grupo de directo, no nos andamos con historias raras», advierte Uranga. «Sin mucha parafernalia», Alterade irá a por todas «comprimiendo al máximo lo que tenemos, quitando canciones lentas y de medios tiempos para ir a lo cañero».

Los Corvus, por su parte, tienen «alguna cosa preparada que nos pone los pelos de punta». Aun con todo, Adrián es consciente de que sus ‘rivales’ no se lo pondrán nada fácil. De Alterade, a los que ha escudriñado durante las últimas semanas, destaca que «tienen un rollo muy chulo». En cuanto a Edén, les tiene fichados porque su compañero Diego (guitarra) estuvo muchos años en Darkkam junto a Dini, «una de las voces más espectaculares de León y posiblemente de toda España».

Edén, que tampoco piensa reducir la marcha, se conjura para «dar el máximo» y luchar hasta el último minuto de bolo contra dos «dignos candidatos de estar en el festival». Quizá influyan en cierta medida los gustos del jurado, o tal vez no. En cualquier caso, Argüelles y compañía vienen a Burgos con «las expectativas a tope» y la seguridad de que «la gente siempre dice que nuestro directo es mejor que el disco».

Próximos proyectos

Dejando a un lado la competición, interesa saber qué cuáles son los planes de futuro de las bandas más allá del ansiado Zurbarán. Alterade, que hasta la fecha ha tirado de singles, lanzará dentro de poco un nuevo tema. Según avanza Argüelles, la intención del cuarteto pucelano es «cerrar un EP» y seguir «preparando nuevos temas para sacar un LP en poco tiempo». Sin perder su esencia, con cimientos de hard rock americano y múltiples influencias, el sonido experimentará una «pequeña evolución» al adentrarse en «otro tipo de texturas».

Todavía en ruta con Alma de Libertad (2024), Edén recorrerá el sur del país mientras remata sus últimas composiciones en el estudio. «Javi (guitarra) y Dini son dos máquinas creativas, no paran y sacan mucho material», enfatiza Argüelles antes de anunciar la salida, «a finales de enero o principios de febrero», de una canción nueva con su correspondiente videoclip. Después saldrá otro tema «en marzo o abril», si es posible, con el objetivo de estrenar más material una vez finalizado el verano.

De cara al próximo disco, tampoco hay nada decidido. Importa más sacar adelante una pequeña gira por Latinoamérica, donde tienen «muchos seguidores», que ya está gestando con promotores de México y Colombia.

La salida de Rub (voz) y la posterior llegada de Iván supuso un pequeño parón para Corvus V. Ante la necesidad de reimpulsar el repertorio, el combo leonés continúa sacando partido a Iter (2024), que incluye una colaboración con Bourbon Kings.

«Creemos que es nuestro mejor disco, con el mejor sonido que hemos tenido nunca y las canciones más innovadoras», afirma Adrián sin ocultar la «sensación agridulce» de «no haber tenido tanta repercusión como esperábamos». Por otra parte, ve «complicado» hablar de un nuevo álbum. Entre otras cosas, porque «cada vez se lleva más sacar singles y darles mucha repercusión en redes sociales». Sea como fuere, nada está escrito en el futuro de Corvus. Lo primordial, aunque sea «poco a poco», es «dedicarle a cada canción el tiempo que sea necesario y conseguir diez o doce temas que nos encanten».