Vox insiste en la preocupación sobre la "inseguridad que se vive en la calle Briviesca"

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El concejal de Vox, Ignacio Peña, considera que los dos bares de la calle Briviesca que abren a las 6.00 de la mañana están haciendo "un uso pervertido" de la licencia con la que cuentan para desempeñar su actividad de hostelería. Y pone el foco en esos establecimientos y en la clientela que reciben para denunciar la preocupación por la inseguridad que se vive en esta céntrica calle de la ciudad de Burgos.

Desde su punto de vista, la Junta de Castilla y León autoriza a abrir a las 6.00 horas a bares, cafeterías, salones de banquete, restaurantes y ciber-café, "pero es indiscutible y conocido que el uso que están haciendo de esa licencia es de after hour".

En este sentido, llama la atención sobre la necesidad de que la administración regional revise la orden, de 8 de julio de 2025, que fija los horarios de los establecimientos para que no se solapen el cierre de unos con la apertura de otros. En Castilla y León los locales con licencia de discoteca y sala de fiesta pueden estar abiertas los fines de semana y festivos hasta las 6.30 horas. En el caso de Burgos, se da la circunstancia particular que desde que Bernardas no se considera Zona Acústicamente Saturada, se permite abrir a las 6.00, en lugar de a las 7.30 horas, según las explicaciones trasladadas por Peña, que entiende que la solución a la inseguridad podría venir por la vía administrativa, revisando las licencias o los horarios de apertura y cierre. Así, plantea que se podría buscar un nuevo tipo de licencia que defina el uso que tienen los locales de calle Briviesca.

"Los vecinos conviven a diario con ruidos, consumo de drogas, peleas y conductas poco decorosas o inapropiadas", aseguró en una rueda de prensa, en la que dijo que hay algunas residentes que les han indicado que tienen miedo de salir de su casa a las 9.00 o 10.00 de la mañana durante los fines de semana.

Peña insiste en que es competencia de la Junta hacer cambios sobre las licencias y los horarios y opina que la administración regional "tiene que meter mano en esas licencias que se están concediendo cuando se hace una utilización prácticamente fraudulenta". Desde su punto de vista se debe actuar para que los intereses del sector de ocio sean compatibles con el descanso vecinal.

Desde Vox desconocen la cantidad de expedientes sancionadores abiertos hacia estos locales por consumo de drogas o de alcohol en la vía pública, e insisten en la necesidad de que prosperen de la vía policial a la administrativa. "Pedimos que los expedienten concluyan y no se dejen caducar para que la Policía Local sienta respaldadas sus intervenciones en materia de seguridad", sostiene.

Inversiones en Seguridad Ciudadana

Por otro lado, Peña ha revisado las actuaciones que están ejecución o que se van a poner en marcha en materia de inversiones para el área de Seguridad Ciudadana, para recalcar que ha sido el empuje de Vox el que ha logrado éxitos como la adquisición de nuevos vehículos para Policía Local o el inicio de la remodelación de la sede de Protección Civil.

En concreto, señaló que en la segunda modificación del presupuesto de 2025, que salió adelante con el apoyo de este grupo de concejales, se consiguió incluir 1,3 millones para el local de la calle Juan de Padilla, cuyas obras están próximas a iniciarse y los 450.000 euros para nuevos vehículos. Además, se consiguió incluir 85.000 euros para el Congreso Internacional de Accidentes de Tráfico, 18.000 para pistolas Táser y otros 180.000 euros para reformar la iluminación de la galería de tiro de Policía Local.