Los planes del PP en Gamonal: Zona azul y parking en María Amigo

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha iniciado la ronda de reuniones para buscar una solución de consenso al problema de aparcamiento en el barrio de Gamonal. Ante el avance del proyecto del Bulevar de Gamonal, Comerciantes Zona G mostró su rechazo a reducir las plazas de aparcamiento en un barrio con dificultades de estacionamiento que penaliza la realización de compras de otros vecinos.

"No había el consenso que se nos había contado sobre el Bulevar de la Calle Vitoria, ellos consideran que el aparcamiento es fundamental y el debate en la reunión se ha centrado en abordar este problema", señaló, tras la reunión con representantes del distrito, comerciantes y la Asociación Zona G, el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso. La hoja de ruta tras esta primera reunión, a la que avanzan que seguirán más, está clara para el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos.

"Se nos ha pedido priorizar la posibilidad de la rotación con zona azul en algunas zonas de Gamonal y el desarrollo del parking subterráneo en María Amigo antes de empezar a tramitar el bulevar", señala el concejal.